Trong bối cảnh an ninh năng lượng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, Equinor đã đưa mỏ khí Eirin vào khai thác, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường châu Âu. Dù không phải dự án quy mô lớn, Eirin lại mang ý nghĩa chiến lược nhờ thời điểm triển khai và khả năng tận dụng hạ tầng sẵn có.

Mỏ Eirin hiện vận chuyển khí đốt qua giàn Gina Krog, sau đó kết nối tới trung tâm Sleipner A – một trong những đầu mối khí đốt quan trọng nhất khu vực. Từ đây, khí được đưa vào hệ thống Gassled để phân phối tới các thị trường tiêu thụ, trong khi phần chất lỏng được xử lý tại Kårstø. Việc tận dụng mạng lưới hiện hữu giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm đáng kể chi phí đầu tư.

Theo ước tính, Eirin có trữ lượng khoảng 27,6 triệu thùng dầu tương đương, phần lớn là khí đốt. Trong điều kiện bình thường, quy mô này không đủ để tạo ra tác động lớn trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung khí tại châu Âu vẫn thiếu hụt, LNG khan hiếm và rủi ro địa chính trị kéo dài, mỗi nguồn cung bổ sung đều có ý nghĩa trong việc ổn định thị trường và kiềm chế biến động giá.

Thực tế, sản lượng khí nội địa của châu Âu đang trên đà suy giảm trong nhiều năm qua, trong khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các nền kinh tế công nghiệp. Điều này khiến khu vực ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, trong đó Na Uy nổi lên như nhà cung cấp ổn định và đáng tin cậy.

Khu vực Sleipner – nơi tiếp nhận dòng khí từ Eirin – vốn đã đóng vai trò then chốt trong hệ thống năng lượng châu Âu. Việc bổ sung thêm nguồn cung từ mỏ mới giúp củng cố vai trò của khu vực này như một "cửa ngõ" khí đốt, đặc biệt trong giai đoạn thị trường nhạy cảm với các cú sốc nguồn cung.

Đáng chú ý, mỏ Eirin được phát hiện từ năm 1978 nhưng từng bị đánh giá là không khả thi về mặt thương mại và bị bỏ xó trong nhiều thập kỷ. Quyết định đưa mỏ vào khai thác chỉ được thúc đẩy sau khi bối cảnh năng lượng toàn cầu thay đổi sâu sắc sau xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự kiện này buộc châu Âu phải điều chỉnh chiến lược, ưu tiên tốc độ triển khai và độ tin cậy nguồn cung thay vì chỉ tập trung vào các dự án quy mô lớn.

Việc Equinor tái đánh giá và nhanh chóng triển khai Eirin từ năm 2023 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt trong ngành năng lượng: các dự án nhỏ, rủi ro thấp nhưng có thể đưa vào vận hành nhanh đang trở nên hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn, Eirin được xem là ví dụ điển hình cho việc địa chính trị có thể "hồi sinh" những tài nguyên từng bị lãng quên, đồng thời góp phần củng cố an ninh năng lượng cho châu Âu trong trung hạn.