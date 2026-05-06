Theo thông tin từ Nikkei, nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi đột ngột này của Honda xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ xe điện tại thị trường Mỹ suy giảm đáng kể.

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, Honda đã thông báo lùi thời gian triển khai nhà máy lắp ráp và nhà máy pin tại Ontario thêm 2 năm. Dự án này được công bố từ tháng 4/2024, với kỳ vọng đi vào vận hành sớm nhất vào năm 2028. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 15 tỷ CAD (khoảng 11 tỷ USD), bao gồm một nhà máy lắp ráp xe điện công suất 240.000 xe mỗi năm cùng cơ sở sản xuất pin đi kèm.

Honda đã hoàn tất việc mua đất và chuẩn bị nhận các gói hỗ trợ tài chính từ chính quyền địa phương. Ban đầu, dự án được xây dựng nhằm tận dụng ưu đãi thuế của Mỹ dành cho xe điện theo Đạo luật Giảm lạm phát dưới thời Joe Biden. Tuy nhiên, các ưu đãi này đã bị bãi bỏ vào tháng 9 dưới thời Donald Trump, khiến giá xe điện tăng khoảng 20%.

Cùng với đó, quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được nới lỏng vào cuối năm ngoái, cho phép các hãng đạt mục tiêu phát thải mà không cần duy trì sản lượng lớn xe thuần điện. Những vướng mắc trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada cũng làm gia tăng rủi ro cho dự án.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy xu hướng đang thay đổi rõ rệt, doanh số xe điện tại Mỹ trong quý 3 giảm 36% so với cùng kỳ, trong khi xe hybrid tăng mạnh, chiếm 19% tổng lượng xe bán ra, so với 11% của năm trước.

Sau Trung Quốc, Honda tiếp tục dừng dự án nhà máy lắp ráp xe tại Canada, một động thái cho thấy hãng đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Honda quyết định thu hẹp danh mục xe điện. Mẫu Prologue EV - phát triển cùng General Motors cũng sẽ dừng sản xuất trong nửa cuối năm nay và ngừng bán sau khi giải phóng hết hàng tồn kho. Hiện tại, danh mục sản phẩm của Honda tại Mỹ không còn mẫu xe thuần điện nào. Thương hiệu cao cấp Acura cũng đã dừng sản xuất mẫu ZDX EV từ năm ngoái.

Tháng 3 vừa qua, Honda tiếp tục hủy kế hoạch phát triển ba mẫu xe điện dành riêng cho Bắc Mỹ, trong đó có hai mẫu thuộc dòng 0 Series.

Việc điều chỉnh chiến lược này dự kiến khiến hãng ghi nhận khoản lỗ khoảng 2,5 nghìn tỷ yên (tương đương 15,6 tỷ USD) trong năm tài chính 2026. Đồng thời, kế hoạch đầu tư toàn cầu cho điện khí hóa và phần mềm đến năm 2030 cũng bị cắt giảm 7 nghìn tỷ yên.

Thay vì xây dựng cơ sở mới tại Canada, Honda sẽ tận dụng cụm nhà máy tại Ohio. Hãng cho biết đã đầu tư 1 tỷ USD để nâng cấp dây chuyền, cho phép sản xuất linh hoạt giữa xe xăng, hybrid và xe điện. Nhưng thực tế, dây chuyền này sẽ ưu tiên cho xe xăng và hybrid.

Nhà máy pin liên doanh với LG Energy Solution tại Ohio cũng được điều chỉnh để sản xuất pin cho xe hybrid và hệ thống lưu trữ năng lượng. Honda dự kiến mua lại phần tài sản liên quan nhằm chủ động hơn trong điều phối sản xuất.

Kết quả kinh doanh năm ngoái cho thấy tổng doanh số toàn cầu của Honda giảm 8%, còn 3,52 triệu xe. Tại Trung Quốc, doanh số giảm tới 60% so với đỉnh năm 2020 do cạnh tranh gay gắt từ các hãng nội địa. Ngược lại, Bắc Mỹ vẫn là trụ cột khi đóng góp hơn 40% doanh số, nhờ nhu cầu ổn định đối với xe hybrid và xe xăng.

Xu hướng thu hẹp đầu tư xe điện không chỉ diễn ra tại Honda. Các đối thủ như Nissan, Ford và Stellantis cũng đã tạm dừng hoặc hủy nhiều dự án tại Bắc Mỹ.

Honda Motor dự kiến tổ chức họp báo trong tháng này để công bố kế hoạch kinh doanh mới, với trọng tâm là tái cấu trúc chiến lược tại Bắc Mỹ, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm hạn chế đà suy giảm doanh thu tại Trung Quốc và xây dựng động lực tăng trưởng tại Ấn Độ.