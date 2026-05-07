Việt Nam vừa đón tin vui từ Brazil

Hữu Bách | 07-05-2026 - 12:05 PM | Thị trường

Brazil bất ngờ vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho ngành thủy sản năm 2026.

Sau nhiều năm chủ yếu phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ hay châu Âu, ngành cá rô phi Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu tích cực khi Brazil bất ngờ vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất trong quý I/2026. Diễn biến này được đánh giá có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho một trong những mặt hàng thủy sản giàu tiềm năng của Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đạt khoảng 20 triệu USD, chiếm tới 52% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Đây là lần đầu tiên Brazil vượt Mỹ để giữ vị trí số 1 về nhập khẩu cá rô phi Việt Nam.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Brazil vốn là một trong những “cường quốc” nuôi cá rô phi của thế giới. Theo Bộ Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản Brazil, sản lượng cá rô phi của nước này hiện đạt khoảng 707.000 tấn mỗi năm, chiếm gần 70% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản nội địa.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại quốc gia Nam Mỹ hơn 200 triệu dân này vẫn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm chế biến và phi lê đông lạnh. Điều này khiến Brazil phải đẩy mạnh nhập khẩu để bù đắp nguồn cung, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp cho biết cá rô phi Việt Nam đang có lợi thế nhờ giá cạnh tranh, nguồn cung ổn định và khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. Trong bối cảnh giá cá thịt trắng trên thế giới biến động, cá rô phi được xem là lựa chọn thay thế phù hợp cho nhiều nhà nhập khẩu nhờ mức giá mềm hơn cá tuyết hay cá minh thái.

Ngoài Brazil, một số thị trường khác như Mexico, Trung Đông và một số nước châu Á cũng đang gia tăng nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu tích cực giúp ngành thủy sản đa dạng hóa đầu ra trong bối cảnh xuất khẩu tôm và cá tra còn đối mặt nhiều áp lực về giá và cạnh tranh.

Theo VASEP, những năm gần đây, diện tích nuôi cá rô phi tại Việt Nam có xu hướng mở rộng nhờ nhu cầu thị trường tăng nhanh. Một số địa phương như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Đồng Nai hay An Giang đang phát triển mạnh mô hình nuôi cá rô phi công nghệ cao, hướng tới xuất khẩu.

Bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam cũng đối mặt không ít thách thức. Brazil hiện đang tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu ở cả cấp liên bang và cấp bang nhằm bảo vệ ngành nuôi nội địa. Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và kiểm dịch ngày càng khắt khe hơn.

Ngoài ra, cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng đang gia tăng khi Trung Quốc - quốc gia xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới tiếp tục mở rộng thị phần bằng lợi thế quy mô và giá bán.

