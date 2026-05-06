Ấn Độ mang tin vui tới hàng vạn hộ dân từ Tây Bắc đến Quảng Nam

Hữu Bách | 06-05-2026 - 19:22 PM | Thị trường

Mặt hàng gia vị xuất khẩu chủ lực này của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ sức mua đột biến từ thị trường 1,45 tỷ dân.


Xuất khẩu quế của Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2026 khi sản lượng xuất khẩu trong quý I đạt 22.254 tấn, mang về 58,1 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 6,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Ấn Độ tiếp tục giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất, trở thành đầu ra quan trọng cho một trong những mặt hàng gia vị có giá trị cao của nông nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, bên cạnh Ấn Độ, Hoa Kỳ và Bangladesh cũng nằm trong nhóm ba thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2026. Việc nhiều thị trường chủ lực duy trì sức mua ổn định giúp ngành quế tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng, bất chấp bối cảnh thương mại nông sản toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong đó, thị trường Ấn Độ được xem là điểm sáng đáng chú ý. Với dân số hơn 1,45 tỷ người, nhu cầu tiêu thụ quế tại quốc gia Nam Á này luôn ở mức cao nhờ vai trò quan trọng của quế trong ngành thực phẩm, đồ uống, gia vị chế biến và dược liệu truyền thống Ayurveda.

Không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa, Ấn Độ còn là trung tâm chế biến và phân phối nhiều mặt hàng gia vị ra thị trường quốc tế, qua đó tạo ra nhu cầu nhập khẩu ổn định đối với quế nguyên liệu.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Indonesia, Sri Lanka và Trung Quốc. Lợi thế của quế Việt Nam đến từ hàm lượng tinh dầu cao, mùi thơm đậm, chất lượng vỏ tốt, phù hợp cho cả chế biến thực phẩm lẫn chiết xuất tinh dầu phục vụ ngành mỹ phẩm, dược liệu và công nghiệp hương liệu.

Nguồn nguyên liệu quế của Việt Nam tập trung tại nhiều địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi cây quế đã trở thành sinh kế của hàng vạn hộ dân miền núi. Khác với nhiều cây trồng chỉ cho thu hoạch một lần, quế có thể khai thác đa giá trị từ vỏ quế, lá quế, cành quế đến tinh dầu, giúp nâng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác.

Trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường lớn như Ấn Độ tiếp tục duy trì, cùng xu hướng tiêu dùng toàn cầu ngày càng ưu tiên các loại gia vị và nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, ngành quế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm dư địa tăng trưởng trong năm 2026, mở ra triển vọng tích cực cho vùng nguyên liệu từ Tây Bắc đến miền Trung.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phát tín hiệu, giá dầu thế giới lập tức lao dốc không phanh

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: thương hiệu đầu tiên và duy nhất được khách sạn 4 sao "chọn mặt gửi vàng"

Grab sắp 'chơi lớn' - mở đường cho 70.000 xe điện Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á

Vừa tuyên bố hỗ trợ điện hóa đội xe 70.000 chiếc trên khắp ĐNÁ, Grab lập tức có bước đi mới tại Việt Nam

Sầu riêng 'tắc' kiểm nghiệm Cadimi, rớt giá: Đang làm việc với Trung Quốc

Lộ thiết kế xe máy điện VinFast mới lạ: Dáng thể thao hiện đại, ghi đông trần, động cơ gắn liền bánh

