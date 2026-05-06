Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phát tín hiệu, giá dầu thế giới lập tức lao dốc không phanh

Cụ thể, theo ghi nhận vào cuối giờ chiều theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,98 USD, tương đương 8,17%, xuống còn 100,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 9,38 USD, tương đương 9,18%, xuống 92,88 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz Strait, với lý do xuất hiện tiến triển hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết và phía Tehran cũng chưa có phản hồi chính thức.

Theo ông Anh Pham, chuyên gia nghiên cứu cấp cao về dầu mỏ tại LSEG, động thái này cho thấy khả năng hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời mở ra triển vọng các tàu bị mắc kẹt trong Vịnh có thể sớm được giải phóng, giúp nguồn cung dần quay trở lại thị trường.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng giá dầu vẫn duy trì ở mức cao do triển vọng đạt được thỏa thuận còn nhiều bất định. Ngay cả trong kịch bản tích cực, việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy thương mại cũng cần thêm thời gian.

Trước đó, ông Trump cho biết Hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, trong khi duy trì lệnh trừng phạt hiện hành. Giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 trong tuần trước, do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Thông báo tạm dừng chiến dịch được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh nỗ lực hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy một số tàu nhỏ, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran, đồng thời hỗ trợ đưa hai tàu ra khỏi Vịnh Ba Tư.

Diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới – đã làm gián đoạn nguồn cung, buộc các nhà máy lọc dầu phải sử dụng lượng dự trữ để bù đắp thiếu hụt.

Dữ liệu từ American Petroleum Institute (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp. Trong tuần kết thúc ngày 1/5, lượng dầu thô giảm 8,1 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng giảm 6,1 triệu thùng và các sản phẩm chưng cất giảm 4,6 triệu thùng.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức cao, đồng thời cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ yếu tố địa chính trị.