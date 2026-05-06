Grab sắp ‘chơi lớn’ - mở đường cho 70.000 xe điện Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á

Theo Nikkei, Grab đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang xe điện trong toàn hệ thống, trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu gia tăng do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Biến động này tạo áp lực chi phí trực tiếp lên mô hình kinh doanh của tập đoàn.

Thông tin được công bố cùng thời điểm Grab công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, với doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi.

CEO Grab Anthony Tan cho biết, kết quả quý I cho thấy khả năng phục hồi của nền tảng trong bối cảnh Đông Nam Á đối mặt với nhiều bất ổn vĩ mô, đặc biệt là khủng hoảng nhiên liệu. Theo ông, việc chuyển đổi sang xe điện là giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu rủi ro chi phí cho đội ngũ tài xế.

Để thúc đẩy quá trình này, Grab triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính giúp tài xế sở hữu phương tiện. Tại Thái Lan và Philippines, công ty kết nối đối tác với các hãng xe Trung Quốc như BYD và GAC. Theo ông Alex Hungate - Giám đốc điều hành Grab, chương trình có thể hỗ trợ tối đa 70.000 phương tiện tại 6 thị trường trọng điểm.

Riêng tại Việt Nam, Grab đã ký kết hợp tác với các đơn vị vận hành trạm sạc nhằm cung cấp mức giá ưu đãi cho tài xế. Động thái này nhằm giảm rào cản chi phí khi chuyển đổi sang xe điện.

Ở góc độ tài chính, Giám đốc tài chính Peter Oey cho biết biên lợi nhuận mảng gọi xe duy trì ổn định ở mức 8,9% trong quý I. Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ tài xế nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Trong quý đầu năm, Grab ghi nhận doanh thu 955 triệu USD, vượt mức dự báo 921,7 triệu USD của thị trường. Trong đó, mảng giao hàng đạt 510 triệu USD, tăng 23%. Mảng dịch vụ di chuyển đạt 337 triệu USD, tăng 19%

EBITDA điều chỉnh đạt 154 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 136 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 24 triệu USD của năm trước.

Song song với đó, Grab đẩy mạnh các dịch vụ tiết kiệm như đi chung xe nhằm thích ứng với xu hướng thắt chặt chi tiêu. Chiến lược này giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trước đối thủ như GoTo.

Số lượng người dùng giao dịch hàng tháng (MTU) đạt 51,6 triệu, mức cao nhất từ trước đến nay. Mảng dịch vụ tài chính cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh, với tổng dư nợ cho vay đạt 1,44 tỷ USD, tăng 130% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo kỳ vọng mảng tài chính sẽ đạt điểm hòa vốn trong năm nay. Grab giữ nguyên dự báo doanh thu cả năm trong khoảng 4,04–4,1 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh từ 700–720 triệu USD.

Tuy nhiên, công ty lưu ý một số rủi ro chính sách, trong đó Indonesia đang xem xét giảm trần hoa hồng dịch vụ xe máy xuống 8%. Theo Grab, mảng này hiện chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị giao dịch, do đó tác động dự kiến không đáng kể.

Về mở rộng thị trường, Grab đã chi 600 triệu USD để mua lại mảng giao hàng của Foodpanda tại Đài Loan, nâng tổng số thị trường hoạt động lên 9. Công ty đánh giá đây là thị trường có nhiều điểm tương đồng với Đông Nam Á và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Ở khía cạnh công nghệ, Grab đang tăng tốc ứng dụng AI và xe tự hành thông qua hợp tác với WeRide. Các thử nghiệm xe tự lái đã được triển khai tại Singapore.

CEO Anthony Tan cho biết AI sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đồng thời mở ra cơ hội thu nhập bền vững hơn cho các đối tác trong hệ sinh thái.