Lộ thiết kế xe máy điện VinFast mới lạ: Dáng thể thao hiện đại, ghi đông trần, động cơ gắn liền bánh

Theo dữ liệu từ Công báo Sở hữu công nghiệp số tháng 4/2026 mới nhất, hai mẫu xe máy điện mới của VinFast đã chính thức lộ diện qua các bản vẽ đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Trong số này, một mẫu xe đã từng được hãng công bố hình ảnh từ trước, mẫu còn lại sở hữu thiết kế hoàn toàn mới và chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng cho thấy mẫu xe mới này được thiết kế bởi đội ngũ nhân sự người Việt Nam.

Về chi tiết ngoại hình, mẫu xe mới sở hữu nhiều đường nét bo tròn chủ đạo nhưng vẫn duy trì được dáng vẻ thể thao, hiện đại. Hệ thống chiếu sáng chính của xe dễ là công nghệ LED, được đặt thấp xuống phía yếm xe, trong khi đèn xi-nhan được thiết kế tách rời hoàn toàn và gắn trực tiếp trên mặt nạ trước.

Xe mang thiết kế thể thao với ghi đông trần. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Điểm nhấn đáng chú ý là thiết kế ghi đông trần mang phong cách tương đồng với mẫu Motio của hãng. Tuy nhiên, bản vẽ cho thấy phần yên xe được kéo dài đáng kể chứ không bị ngắn như thiết kế trên Motio, đi kèm với đó là sàn để chân dạng phẳng rộng rãi. Trên ghi đông là màn hình LCD.

Về mặt kỹ thuật, hình ảnh bản vẽ cho thấy xe được trang bị loại động cơ gắn liền bánh sau. Việc ứng dụng kiểu động cơ này thường giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất hơn so với các loại động cơ đặt giữa tách rời. Động cơ này vẫn thường thấy trên phần lớn các mẫu xe VinFast hiện nay và khác so với loại động cơ tách rời trên mẫu xe mới còn lại của VinFast cũng xuất hiện cùng trong Công báo Sở hữu công nghiệp tháng vừa qua.

Xe sẽ dùng động cơ gắn liền bánh. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Hiện tại, các thông số kỹ thuật cụ thể về vận hành và dung lượng pin của mẫu xe này vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, với việc VinFast đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trạm đổi pin trên toàn quốc, không loại trừ khả năng mẫu xe mới này sẽ nằm trong nhóm có khả năng đổi pin để tối ưu sự tiện dụng cho người dùng.

Không loại trừ khả năng mẫu xe mới cho phép đổi pin theo xu hướng thị trường. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Hiện nay, danh mục xe máy điện của VinFast đã bao phủ nhiều phân khúc khách hàng từ phổ thông đến trung cấp. Trong đó, hãng có 4 mẫu xe không yêu cầu bằng lái hạng A, phục vụ trực tiếp cho nhóm học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông. Hãng cũng đã đưa ra kế hoạch phủ sóng thị trường bằng nhiều mẫu mới nữa, đặc biệt có cả mô tô thể thao.