Mỹ và Ấn Độ báo tin vui đến Việt Nam

Theo số liệu mới công bố, xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 5,42 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng gần 38% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành giày dép Việt Nam với kim ngạch đạt khoảng 2,15 tỷ USD trong quý I, chiếm gần 40% tổng kim ngạch toàn ngành và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3, xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 764 triệu USD.

Đứng thứ hai là thị trường Hà Lan với kim ngạch khoảng 430 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 279 triệu USD, giảm mạnh hơn 29%. Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm hơn 5%, đạt khoảng 276 triệu USD.

Tại khu vực châu Âu, xuất khẩu giày dép sang EU đạt hơn 1,38 tỷ USD trong quý I, tăng gần 3% và chiếm khoảng 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Đáng chú ý, Ấn Độ nổi lên là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang quốc gia này đạt khoảng 44,5 triệu USD, tăng tới 1.120% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng đột biến diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường tiêu dùng giày dép lớn nhất thế giới. Quốc gia Nam Á này hiện là nước sản xuất và tiêu thụ giày dép lớn thứ hai toàn cầu, chiếm khoảng 9% sản lượng thế giới.

Theo các dự báo thị trường, quy mô ngành giày dép nội địa của Ấn Độ được định giá gần 18,8 tỷ USD trong năm 2024 và có thể tăng lên khoảng 46 tỷ USD vào năm 2033. Động lực tăng trưởng đến từ dân số hơn 1,4 tỷ người cùng các chính sách thúc đẩy sản xuất như chương trình “Make in India”, cho phép 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực da giày và phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành.

Dù vậy, mức độ kết nối thương mại giữa ngành da giày Việt Nam và Ấn Độ hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Trong cả năm 2025, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Ấn Độ mới đạt khoảng 114,8 triệu USD, chiếm chưa tới 0,5% tổng kim ngạch toàn ngành. Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày sang thị trường này đạt hơn 185 triệu USD.

Theo giới phân tích, dư địa hợp tác giữa hai thị trường còn khá lớn khi Việt Nam đang là trung tâm sản xuất, gia công giày dép quan trọng trong khu vực ASEAN, còn Ấn Độ sở hữu quy mô tiêu dùng khổng lồ và nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng.

Ở góc độ doanh nghiệp, Ấn Độ không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu tiềm năng mà còn là không gian tăng trưởng dài hạn cho ngành da giày Việt Nam. Ngược lại, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam cũng giúp doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hiện diện trong chuỗi sản xuất khu vực.

Các chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, việc tăng kết nối giữa hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tổ chức đào tạo và xúc tiến thương mại của hai nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất da giày mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.