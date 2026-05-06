Từng bị coi là 'chậm chân', Toyota lập kỷ lục doanh số EV, tung 7 mẫu xe mới để cạnh tranh hãng Trung Quốc

Hữu Bách | 06-05-2026 - 14:05 PM | Thị trường

Trái ngược với doanh số đi xuống của nhiều ông lớn, Toyota vừa ghi nhận doanh số xe điện tăng gấp đôi, đạt 79.002 chiếc.

Toyota đang đẩy mạnh chiến lược xe điện trong bối cảnh nhiều hãng ô tô toàn cầu thu hẹp tham vọng EV, cho thấy nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đã bắt đầu tăng tốc trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ, đặc biệt là các hãng xe Trung Quốc.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Toyota đã hơn gấp đôi doanh số xe điện, đạt mức kỷ lục 79.002 xe, nhờ tung ra 7 mẫu EV mới, nâng tổng số mẫu xe điện trong danh mục lên 19 mẫu. Theo giới phân tích, đây có thể là dấu mốc đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ của Toyota sang xe điện sau nhiều năm kiên định với chiến lược hybrid.

Ông Masahiro Akita, chuyên gia phân tích tại Bernstein, nhận định: “Năm 2026 có thể là điểm khởi đầu cho quá trình điện hóa toàn diện của Toyota.”

Động thái của Toyota diễn ra trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh do xung đột Trung Đông, khiến người tiêu dùng quay lại quan tâm nhiều hơn tới xe điện. Xu hướng này cũng giúp doanh số EV của các hãng như Volkswagen và Renault cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, Toyota đang đi ngược xu thế của nhiều hãng xe lớn. Trong khi Stellantis, Honda, Ford và Nissan đồng loạt cắt giảm kế hoạch xe điện sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump hủy nhiều ưu đãi tín dụng EV tại Mỹ, Toyota vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư. Hồi tháng 3, hãng công bố kế hoạch rót 800 triệu USD vào nhà máy Kentucky để sản xuất mẫu EV thứ hai “Made in USA”.

Dù vậy, quy mô EV của Toyota vẫn còn khá khiêm tốn so với các đối thủ. Doanh số xe điện của hãng hiện mới bằng khoảng 1/5 Tesla và chưa bằng một nửa Volkswagen. So với mảng hybrid lĩnh vực Toyota từng tiên phong với mẫu Prius, xe điện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Riêng năm 2025, Toyota bán được 4,4 triệu xe hybrid, vượt xa doanh số EV.

Tại Trung Quốc, Toyota đang đẩy mạnh chiến lược “local-for-local” (sản xuất cho địa phương bằng nguồn lực địa phương), tăng cường nội địa hóa nghiên cứu phát triển, sử dụng nhiều nhà cung cấp trong nước và tận dụng kinh nghiệm từ các liên doanh. Mẫu bZ3, phát triển cùng BYD, là một ví dụ cho cách Toyota thích ứng với thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới.

Doanh số EV của Toyota tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần trong quý I lên 22.000 xe, nhưng vẫn còn khá nhỏ so với các hãng xe nội địa như BYD hay Xiaomi.

Tại Nhật Bản, thị trường EV cũng được hỗ trợ bởi chính sách trợ giá mạnh tay khi mức hỗ trợ tối đa cho mỗi xe được nâng từ 400.000 yên lên 1,3 triệu yên từ đầu năm nay. Nhờ đó, mẫu Toyota bZ4X đã trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất Nhật Bản trong 6 tháng tính đến hết tháng 3.

Sau nhiều năm bị xem là “người chậm chân” trong cuộc đua xe điện, Toyota đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc rõ rệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc liên tục bứt phá về công nghệ pin, giá bán và tốc độ ra mắt sản phẩm, cuộc cạnh tranh phía trước với Toyota được dự báo sẽ còn nhiều thách thức.

Hữu Bách

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam đón tin vui từ một loại ‘sản vật’ trời ban: Chỉ rất ít quốc gia trồng được, giá gần 4.000 USD/tấn

