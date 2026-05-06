Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: thương hiệu đầu tiên và duy nhất được khách sạn 4 sao "chọn mặt gửi vàng"

Banh Mi Society – một thương hiệu bánh mì Việt tại Singapore – vừa công bố hợp tác với Park Regis by Prince Singapore, đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu bánh mì Việt Nam độc lập được tích hợp vào chương trình đặc quyền dành cho khách lưu trú của một khách sạn quốc tế 4 sao tại Singapore.

Theo thông báo, Banh Mi Society sẽ xuất hiện trên các kênh truyền thông của khách sạn như màn hình tại sảnh, hệ thống TV trong phòng lưu trú, website và mạng xã hội của Park Regis by Prince Singapore. Khách lưu trú tại khách sạn cũng được hưởng ưu đãi giảm giá 10% khi mua hàng tại thương hiệu này.

Park Regis by Prince Singapore được biết đến là khách sạn 4 sao với hơn 200 phòng, nằm gần khu Clarke Quay và Chinatown – những khu vực du lịch và giải trí sôi động của Singapore. Trong khi đó, Banh Mi Society đặt cửa hàng tại Clarke Quay Central, cách khách sạn khoảng vài phút đi bộ.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập Banh Mi Society, chị Hà Lâm Tú Quỳnh cho biết đây là cột mốc đặc biệt với thương hiệu. Đây là thương hiệu bánh mì thủ công độc lập đầu tiên và duy nhất tại Singapore được một khách sạn quốc tế lựa chọn tham gia chương trình ưu đãi dành cho khách lưu trú.

Chị Quỳnh cho biết hình ảnh thương hiệu hiện được giới thiệu trên hệ thống TV tại hơn 200 phòng khách sạn, như một gợi ý ẩm thực dành cho du khách quốc tế muốn trải nghiệm món bánh mì Việt Nam.

Trước khi khởi nghiệp với Banh Mi Society, chị Hà Lâm Tú Quỳnh từng có nhiều năm làm việc tại Google ở vị trí Giám đốc Truyền thông khu vực Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông, chị quyết định rẽ hướng sang ngành F&B. Singapore được chọn làm điểm khởi đầu bởi đây là một trong những thị trường cạnh tranh nhất khu vực về ẩm thực và dịch vụ.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Banh Mi Society được thành lập từ năm 2025, theo định hướng đưa bánh mì Việt tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế và phân khúc dịch vụ cao cấp hơn, thay vì chỉ gắn với mô hình ẩm thực đường phố truyền thống.

Việc được một khách sạn quốc tế lựa chọn phản ánh xu hướng ngày càng có nhiều thương hiệu F&B châu Á bản địa tham gia vào hệ sinh thái dịch vụ lưu trú và du lịch tại Singapore – thị trường được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao trong ngành ẩm thực.

Trong những năm gần đây, nhiều món ăn Việt Nam như phở, cà phê hay bánh mì xuất hiện ngày càng nhiều tại các đô thị lớn ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Riêng bánh mì Việt từng được nhiều chuyên trang ẩm thực quốc tế xếp vào nhóm món sandwich nổi bật của thế giới nhờ sự kết hợp giữa phong cách ẩm thực phương Tây và nguyên liệu bản địa Việt Nam.

Việc một thương hiệu bánh mì Việt độc lập được đưa vào chương trình ưu đãi chính thức của một khách sạn quốc tế tại Singapore được xem là một tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt đang dần mở rộng hiện diện trong phân khúc du lịch – khách sạn quốc tế, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng mô hình quán ăn truyền thống như trước.