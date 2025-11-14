Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau vụ ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều người e dè ăn bánh mì, sợ nguyên liệu 'trôi nổi'

14-11-2025 - 16:30 PM | Thị trường

Sau khi hơn 300 người ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm vì ăn bánh mì Cóc - ở hai cơ sở cùng thương hiệu, người tiêu dùng có tâm lý e dè với bánh mì.

Chị Vũ Vân Vy (ngụ đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) cho biết, chị là người rất thích ăn bánh mì. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về việc ăn bánh mì bị ngộ độc hàng loạt, chị đã ít ăn hơn trước.

"Trước đây, khoảng 3-4 ngày, tôi ăn bánh mì một lần. Thế nhưng, cả tuần qua, tôi chưa dám mua bánh mì trở lại vì sợ các nguyên liệu trong bánh mì không đảm bảo vệ sinh”, chị Vy nói.

Theo chị Vy, các thành phần làm nhân bánh mì như thịt heo, chả lụa, pate, bơ, chà bông... thường khó xác định nguồn gốc, xuất xứ nếu người bán lấy hàng từ các mối quen kiểu "nhà làm". Chính vì vậy, chị quyết định hạn chế ăn bánh mì hơn trước.

Sau vụ ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều người e dè ăn bánh mì, sợ nguyên liệu 'trôi nổi'- Ảnh 1.

Người dân lo ngại thực phẩm "bẩn" trà trộn vào ổ bánh mì. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Trần Công Minh (ngụ đường Đỗ Thị Lời, phường Nhiêu Lộc) chia sẻ, cách đây 3 ngày, anh có hỏi người bán bánh mì gần nhà về xuất xứ của hũ pate và bơ của họ. Tuy nhiên, người bán chỉ biết là pate và bơ do mối quen lâu năm giao tới. Nguồn gốc những sản phẩm này từ đâu thì người bán không rõ.

“Người bán không biết gan heo, thịt heo làm pate có chất lượng ra sao thì ai dám ăn. Biết đâu thịt heo, gan heo kém chất lượng được sử dụng làm pate thì sao?” , anh Minh nói.

Còn anh Lê Phong (ngụ phường Tam Bình) cho hay, trước đây gia đình anh rất thích ăn bánh mì, nhưng sau mấy vụ ngộ độc thực phẩm, gia đình anh cũng hạn chế mua.

"Hồi trước trên đường chở con đi học, tôi ghé mua dọc đường, "tiện đâu mua đó", nhưng giờ cháu muốn ăn thì chuyển dần sang lựa chọn tiệm có thương hiệu, tiệm lớn, uy tín. Giá cả có cao hơn một chút, nhưng tâm lý người dùng mà, nếu mua ở tiệm lớn, có thương hiệu thì tin tưởng vào chất lượng hơn, cũng như đảm bảo được quy định vệ sinh an toàn thực phẩm", anh Phong nói.

Chị Mai Hạnh, chủ một điểm bán bánh mì trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết, sau vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở TP.HCM, doanh thu điểm bán của chị cũng giảm khoảng 15-20%. Nguyên nhân là người tiêu dùng e ngại với các sản phẩm trong bánh mì.

Theo chị Hạnh, trước đây, mỗi ngày chị bán được khoảng 120-130 ổ thì nay chỉ còn hơn 100 ổ.

Sau vụ ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều người e dè ăn bánh mì, sợ nguyên liệu 'trôi nổi'- Ảnh 2.

Nhiều điểm bán bánh mì than bán chậm so với những ngày trước. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Sáu Lan, chủ một điểm bán bánh mì trên đường Hoàng Sa xác nhận, xe bánh mì của bà cũng có lượng khách giảm sau khi có vụ ngộ độc xảy ra. Trước đây, mỗi ngày bà Lan bán khoảng hơn 200 ổ bánh mì thì nay chỉ còn khoảng 160-170 ổ/ngày.

"Nhiều người mua bánh mì hỏi tôi xuất xứ của thịt nguội, chả lụa, heo quay… Một số người không ăn pate, không ăn bơ vì lo sợ hàng kém chất lượng”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, gia đình bà đang tìm đầu mối cung cấp nguyên liệu “sạch”, rõ nguồn gốc về bán. Bà mong muốn các loại thịt, chả, pate đều có bao bì, địa chỉ sản xuất rõ ràng.

“Nhập hàng rõ nguồn gốc, xuất xứ thì mình khỏe, người tiêu dùng cũng yên tâm. Ai hỏi thì đưa ra cho họ xem, có vấn đề gì thì ai làm phải chịu trách nhiệm. Mình bán hàng chỉ cố gắng được như vậy” , bà Lan bộc bạch.

Tăng cường kiểm tra sau vi phạm

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "bánh mì Cóc cô Bích" , Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cơ sở này.

Cụ thể, mặc dù tiệm bánh mì cóc cô Bích có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) từ năm 2020 nhưng chi nhánh thứ hai tại số 363 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) lại vận hành bất hợp pháp - chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Sau vụ ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều người e dè ăn bánh mì, sợ nguyên liệu 'trôi nổi'- Ảnh 3.

Bánh mì Cóc tạm ngừng kinh doanh. (Ảnh: B.L)

Qua làm việc với chủ cơ sở, cơ quan chức năng ghi nhận việc thu mua nguyên liệu thiếu minh bạch, không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Đặc biệt, nhiều nguyên liệu được chế biến ngay tại nhà riêng, không phải tại nơi đã đăng ký. Cụ thể, mỗi ngày cơ sở thu mua 50-60 kg ức gà từ một địa điểm tại đường Lê Đức Thọ, sau đó mang về nhà chế biến. Còn bơ thì tự làm từ 120 quả trứng gà mua tại đường Điện Biên Phủ, pha trộn cùng dầu ăn và chanh.

Trong khi đó, dưa chua lấy từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được xử lý sơ qua bằng cách rửa, ngâm muối rồi sử dụng ngay trong ngày. Riêng pate được nhập từ một cơ sở tại đường Nguyễn Thiện Thuật, chả lụa có phiếu mua hàng 35 kg vào ngày 5/11.

Tính đến nay, con số bệnh nhân phải nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" đã lên tới 316 người. Trong đó, 252 ca đã được xuất viện, 64 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhận định, nguồn nguyên liệu thường được sử dụng trong bánh mì là pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... Nếu không được bảo quản tốt, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Do đó, để phòng ngừa, người sản xuất kinh doanh phải luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, hay nhận được cảnh báo, phản ánh liên quan, Sở sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm đến các cán bộ phường xã, để các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm địa phương tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đối với các sự vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, sở sẽ tiến hành các bước điều tra và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Vụ hàng trăm người ngộ độc: Bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình phải chịu trách nhiệm nhiều mặt

Theo Bảo Linh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đặc sản triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn của nhà trồng, được ví như 'cứu tinh của thế giới'

Đặc sản triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn của nhà trồng, được ví như 'cứu tinh của thế giới' Nổi bật

Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó

Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó Nổi bật

Shopee có thông báo quan trọng, khách mua hàng online phải biết để đảm bảo quyền lợi

Shopee có thông báo quan trọng, khách mua hàng online phải biết để đảm bảo quyền lợi

15:36 , 14/11/2025
Quy định mới về truy xuất sản phẩm của Trung Quốc tác động gì tới hàng Việt?

Quy định mới về truy xuất sản phẩm của Trung Quốc tác động gì tới hàng Việt?

15:30 , 14/11/2025
Phát hiện kho kẹo dẻo hơn 1 tấn không nhãn mác, bán tràn lan trên mạng

Phát hiện kho kẹo dẻo hơn 1 tấn không nhãn mác, bán tràn lan trên mạng

14:10 , 14/11/2025
Ông trùm xe tải tại Việt Nam sắp thương mại hóa pin thể rắn, làm xe điện phạm vi hơn 1.000 km từ năm 2026

Ông trùm xe tải tại Việt Nam sắp thương mại hóa pin thể rắn, làm xe điện phạm vi hơn 1.000 km từ năm 2026

14:09 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên