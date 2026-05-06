Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh

Theo Khôi Nguyên | 06-05-2026 - 19:23 PM | Thị trường

Sự thay đổi lớn nhất của Ford Ranger Raptor cho thị trường Việt Nam là chuyển sang động cơ xăng 3.0L V6.

Hôm nay (6/5), Ford Việt Nam chính thức mang những chiếc xe Ranger và Everest bản mới tới một hành trình trải nghiệm cho giới truyền thông. Trong đó, Ranger Raptor là mẫu xe sẽ khiến những ai đam mê tốc độ thích thú bởi sự thay đổi lớn ở hệ truyền động.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 1.

Ford Ranger Raptor mới có máy xăng V6.

Theo đó, động cơ cho Ranger Raptor mới là máy xăng 3.0L V6 EcoBoost, cho công suất tới 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút. Đi kèm với động cơ xăng mới là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Con số này cao hơn đáng kể so với cỗ máy diesel 2.0L I4 trước đây, với công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Có 7 chế độ lái, bao gồm cả Raptor Mode để cá nhân hóa phản hồi vô-lăng, treo và ống xả. Bản xăng đi kèm ống xả điều khiển điện tử cho âm thanh thay đổi theo 4 chế độ (Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja). Hệ thống treo theo bản này vẫn là loại FOX 2,5 inch, điều khiển điện tử thích ứng địa hình.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 2.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 3.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 4.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 5.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 6.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 7.

Ngoại hình bản máy dầu gần giống hệt bản máy xăng.

Ở bên trong, nội thất Ranger Raptor mới trông vẫn tương tự bản diesel trước đây. Tuy nhiên, tiện nghi được nâng cấp với âm thanh 10 loa B&O cao cấp tương tự trên Everest Platinum.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 8.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 9.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 10.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 11.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 12.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 13.

Trang bị tiện nghi được nâng cấp nhẹ.

Trang bị cụ thể hơn của Ranger Raptor 2026 sẽ được Ford Việt Nam công bố chính thức vào ngày mai (7/5). Với việc Ford loại bỏ động cơ bi-turbo diesel 2.0L tại một số thị trường khác, có thể Ranger Raptor bản máy xăng này sẽ thế chỗ hoàn toàn bản máy diesel cũ. Trong khi đó, Ranger Wildtrak vốn được trang bị động cơ diesel 2.0L bi-turbo giống Ranger Raptor lần này cũng đã được đổi sang máy diesel 3.0L V6.

Một động cơ mới có dung tích xy-lanh cao hơn và nội thất có hệ thống âm thanh cao cấp hơn có thể sẽ khiến giá Ranger Raptor 2026 tăng so với trước đây. Giá bản diesel trước đó là 1,299 tỷ đồng. Giá chính thức của mẫu mới sẽ được Ford Việt Nam công bố trong ngày mai.

Một số hình ảnh khác của Ford Ranger Raptor máy xăng 2026:

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 14.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 15.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 16.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 17.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 18.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 19.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 20.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 21.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 22.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 23.

Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh - Ảnh 24.

Xem thực tế Ford Ranger Wildtrak 2026 trước khi bán tại Việt Nam: Thiết kế tinh chỉnh nhẹ, động cơ mới, cấu hình dễ rẻ hơn trước, thêm cạnh tranh Hilux

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phát tín hiệu, giá dầu thế giới lập tức lao dốc không phanh

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phát tín hiệu, giá dầu thế giới lập tức lao dốc không phanh Nổi bật

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: thương hiệu đầu tiên và duy nhất được khách sạn 4 sao "chọn mặt gửi vàng"

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: thương hiệu đầu tiên và duy nhất được khách sạn 4 sao "chọn mặt gửi vàng" Nổi bật

Ấn Độ mang tin vui tới hàng vạn hộ dân từ Tây Bắc đến Quảng Nam

Ấn Độ mang tin vui tới hàng vạn hộ dân từ Tây Bắc đến Quảng Nam

19:22 , 06/05/2026
Grab sắp ‘chơi lớn’ - mở đường cho 70.000 xe điện Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á

Grab sắp ‘chơi lớn’ - mở đường cho 70.000 xe điện Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á

17:27 , 06/05/2026
Vừa tuyên bố hỗ trợ điện hóa đội xe 70.000 chiếc trên khắp ĐNÁ, Grab lập tức có bước đi mới tại Việt Nam

Vừa tuyên bố hỗ trợ điện hóa đội xe 70.000 chiếc trên khắp ĐNÁ, Grab lập tức có bước đi mới tại Việt Nam

17:26 , 06/05/2026
Sầu riêng 'tắc' kiểm nghiệm Cadimi, rớt giá: Đang làm việc với Trung Quốc

Sầu riêng 'tắc' kiểm nghiệm Cadimi, rớt giá: Đang làm việc với Trung Quốc

15:46 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên