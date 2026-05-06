Ảnh thực tế Ford Ranger Raptor 2026 tại Việt Nam: Máy xăng mạnh gần 400 mã lực, loa B&O, ống pô tùy chỉnh âm thanh

Hôm nay (6/5), Ford Việt Nam chính thức mang những chiếc xe Ranger và Everest bản mới tới một hành trình trải nghiệm cho giới truyền thông. Trong đó, Ranger Raptor là mẫu xe sẽ khiến những ai đam mê tốc độ thích thú bởi sự thay đổi lớn ở hệ truyền động.

Ford Ranger Raptor mới có máy xăng V6.

Theo đó, động cơ cho Ranger Raptor mới là máy xăng 3.0L V6 EcoBoost, cho công suất tới 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút. Đi kèm với động cơ xăng mới là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Con số này cao hơn đáng kể so với cỗ máy diesel 2.0L I4 trước đây, với công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Có 7 chế độ lái, bao gồm cả Raptor Mode để cá nhân hóa phản hồi vô-lăng, treo và ống xả. Bản xăng đi kèm ống xả điều khiển điện tử cho âm thanh thay đổi theo 4 chế độ (Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja). Hệ thống treo theo bản này vẫn là loại FOX 2,5 inch, điều khiển điện tử thích ứng địa hình.

Ngoại hình bản máy dầu gần giống hệt bản máy xăng.

Ở bên trong, nội thất Ranger Raptor mới trông vẫn tương tự bản diesel trước đây. Tuy nhiên, tiện nghi được nâng cấp với âm thanh 10 loa B&O cao cấp tương tự trên Everest Platinum.

Trang bị tiện nghi được nâng cấp nhẹ.

Trang bị cụ thể hơn của Ranger Raptor 2026 sẽ được Ford Việt Nam công bố chính thức vào ngày mai (7/5). Với việc Ford loại bỏ động cơ bi-turbo diesel 2.0L tại một số thị trường khác, có thể Ranger Raptor bản máy xăng này sẽ thế chỗ hoàn toàn bản máy diesel cũ. Trong khi đó, Ranger Wildtrak vốn được trang bị động cơ diesel 2.0L bi-turbo giống Ranger Raptor lần này cũng đã được đổi sang máy diesel 3.0L V6.

Một động cơ mới có dung tích xy-lanh cao hơn và nội thất có hệ thống âm thanh cao cấp hơn có thể sẽ khiến giá Ranger Raptor 2026 tăng so với trước đây. Giá bản diesel trước đó là 1,299 tỷ đồng. Giá chính thức của mẫu mới sẽ được Ford Việt Nam công bố trong ngày mai.

