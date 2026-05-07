Giá bạc tiếp tục tăng sau động thái mới nhất của ông Donald Trump

Khánh Vy | 07-05-2026 - 09:53 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới neo ở mức cao.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.961.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.053.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 78,9 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 81,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:49 ngày 7/5. Giá bạc tăng mạnh từ phiên chiều ngày hôm qua 6/5 và duy trì trên mốc 80 triệu đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 78 USD/ounce sau khi tăng hơn 6% trong phiên trước đó, khi hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt sự sụt giảm mạnh của giá dầu và giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Các báo cáo cho thấy Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ ngắn gọn thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan nhằm chính thức chấm dứt xung đột và có khả năng cho phép mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz.

Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong những ngày tới sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân của Iran được cho là sẽ diễn ra sau đó.

Giá dầu giảm mạnh, làm giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và giảm kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì các chính sách thắt chặt lâu hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, cảnh báo rằng lạm phát đã không tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ mà thay vào đó đã tăng tốc kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Giá bạc thoát đáy, bật tăng mạnh 6%

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Ách tắc sầu riêng tại cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chỉ đạo nóng

Một 'cường quốc' công nghiệp ô tô quen thuộc với người Việt 'trúng đòn' vì cú sốc nguyên liệu: Nhôm, nhựa, thép đồng loạt tăng, giá xe có thể nhích thêm hàng trăm USD

Hồ tiêu Việt Nam củng cố vị thế dẫn đầu thế giới

09:09 , 07/05/2026
Phá tụ điểm đánh bạc trên 300 tỷ gần biên giới Lạng Sơn

08:08 , 07/05/2026
Châu Á bắt đầu ngấm 'nỗi đau khát dầu'

08:03 , 07/05/2026
'Biển rác' khổng lồ đổ về lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ

07:32 , 07/05/2026

