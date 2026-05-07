Giá bạc tiếp tục tăng sau động thái mới nhất của ông Donald Trump

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 78 USD/ounce sau khi tăng hơn 6% trong phiên trước đó, khi hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt sự sụt giảm mạnh của giá dầu và giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Các báo cáo cho thấy Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ ngắn gọn thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan nhằm chính thức chấm dứt xung đột và có khả năng cho phép mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz.

Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong những ngày tới sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân của Iran được cho là sẽ diễn ra sau đó.

Giá dầu giảm mạnh, làm giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và giảm kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì các chính sách thắt chặt lâu hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, cảnh báo rằng lạm phát đã không tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ mà thay vào đó đã tăng tốc kể từ khi chiến sự bùng nổ.