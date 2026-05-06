Giá bạc thoát đáy, bật tăng mạnh 6%

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư 6/5, vượt mốc 77 USD/ounce và chạm mức cao nhất kể từ ngày 21/4, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt sau những tín hiệu mới trong đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc đã tăng hơn 6% chỉ trong thời gian ngắn, lên khoảng 76,7-77 USD/ounce. Diễn biến này xuất hiện khi giá dầu chịu áp lực giảm do lo ngại xung đột địa chính trị có thể hạ nhiệt, qua đó giúp giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu.

Thông tin từ Axios cho biết Nhà Trắng đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân. Đây được xem là bước tiến lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát tại khu vực.

Theo đề xuất đang được thảo luận, Iran sẽ phải chấp nhận tăng cường thanh tra của Liên Hợp Quốc, ngừng làm giàu uranium trong khoảng 12-15 năm, hạn chế hoạt động tại các cơ sở hạt nhân ngầm và có thể chuyển lượng uranium làm giàu cao ra nước ngoài. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tạm dừng các kế hoạch leo thang căng thẳng sau khi ghi nhận tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, giá dầu giảm sâu xuống dưới 93 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng việc căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu dịu xuống đã kéo giá dầu hạ nhiệt, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ các kim loại quý như bạc phục hồi mạnh.

Trong giai đoạn xung đột leo thang trước đó, bạc từng chịu áp lực bán đáng kể do chi phí năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đà tăng của bạc thế giới nhanh chóng tác động tới thị trường trong nước.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc 999 cập nhật chiều 6/5 được niêm yết quanh mức hơn 78 triệu đồng/kg chiều mua vào và khoảng 80,5 triệu đồng/kg chiều bán ra, phục hồi mạnh sau khi cả tuần chỉ dao dịch quanh mức 75 triệu đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ sau chuỗi ngày bán tháo, đồng thời đi lên khi đồng USD, giá dầu thô hạ nhiệt.

Với diễn biến này, vàng, bạc đã thoát mức đáy trong nhiều tuần qua.

Nhiều chuyên gia cho rằng bạc đang hưởng lợi từ cả yếu tố trú ẩn và nhu cầu công nghiệp. Bên cạnh vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều biến động, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử và ngành công nghiệp năng lượng xanh.

Một số tổ chức phân tích quốc tế nhận định nhu cầu bạc vật chất toàn cầu vẫn đang duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung chưa có nhiều cải thiện đáng kể. Bank of America dự báo giá bạc trung bình có thể đạt khoảng 85,9 USD/ounce trong năm nay, tăng gần 15% so với mức dự báo trước đó là 75 USD/ounce.



Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá bạc trong thời gian tới.