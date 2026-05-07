Hồ tiêu Việt Nam củng cố vị thế dẫn đầu thế giới

Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của ngành hồ tiêu Việt Nam khi lần đầu tiên đưa giá trị xuất khẩu chạm mốc kỷ lục, tạo nền tảng quan trọng cho triển vọng xuất khẩu trong năm 2026. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 247.482 tấn hồ tiêu, mang về kim ngạch hơn 1,66 tỷ USD.

Đáng chú ý, mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1,2% so với năm 2024, nhưng giá trị kim ngạch lại tăng trưởng đột phá tới 26%. Nguyên nhân chủ yếu giúp ngành hồ tiêu "bứt tốc" về giá trị chính là nhờ mặt bằng giá thế giới duy trì ở mức cao trong suốt cả năm. Giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh đã trở thành yếu tố quyết định, bù đắp cho sự sụt giảm về sản lượng do diện tích canh tác bị thu hẹp sau giai đoạn giá thấp kéo dài trước đây.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan Việt Nam, bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 17,5% so với cùng kỳ tháng trước đó. Những con số này minh chứng cho sức hút và giá trị kinh tế ngày càng gia tăng của "vàng đen" Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Hiện nay, cơ cấu thị phần nguồn cung hồ tiêu toàn cầu đang nghiêng mạnh về phía Việt Nam. Với tỷ trọng chiếm 36,3% thị phần thế giới, Việt Nam đã bỏ xa các đối thủ cạnh tranh lớn khác như Ấn Độ (15,8%) và Brazil (15,1%). Trong bối cảnh sản xuất tại các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka sụt giảm rõ rệt do thời tiết bất lợi và dịch bệnh, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò trụ cột, điều tiết nguồn cung toàn cầu.

Về thị trường, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là đối tác nhập khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, mặc dù tổng lượng nhập khẩu tiêu của Hoa Kỳ từ các nguồn có dấu hiệu chững lại, nhưng riêng lượng tiêu nhập từ Việt Nam lại tăng 19,1% về lượng và 21,2% về trị giá. Hiện tại, tiêu Việt Nam chiếm tới 80,74% tổng lượng nhập khẩu của thị trường khó tính này, tăng mạnh so với mức 60,93% của cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các thị trường truyền thống như UAE, Trung Quốc và Đức, hồ tiêu Việt Nam đang ghi nhận những điểm sáng mới tại Canada với mức tăng trưởng đột biến 292,5% về lượng trong quý I/2026. Sự đa dạng hóa thị trường tới 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đang giúp ngành hàng này giảm thiểu rủi ro và tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong "bức tranh" xuất khẩu hồ tiêu, tiêu đen tiếp tục khẳng định vai trò là mặt hàng chiến lược, chiếm tỷ trọng áp đảo hơn 66,3% tổng lượng xuất khẩu. Quý I/2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của mặt hàng này khi sản lượng đạt 43,8 nghìn tấn, tương đương 288,7 triệu USD, tăng 42,2% về lượng và 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.