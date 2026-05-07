Cà phê Việt Nam được ưa chuộng tại Đức

Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức khu trưng bày sản phẩm cà phê Việt Nam, nằm trong khuôn khổ sự kiện Kaffee Campus 2026, do Hiệp hội Cà phê rang xay Liên bang Đức tổ chức.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cà phê Việt Nam như: Phúc Sinh, Dũng Lợi và Don Elephant. Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu đa dạng sản phẩm, từ cà phê đặc sản đến các dòng đạt chứng nhận bền vững và nhãn sạch.

Nhiều nhà nhập khẩu Đức trực tiếp tham gia thử nếm, đánh giá cao hương vị đậm và hàm lượng caffeine đặc trưng của cà phê Việt Nam, qua đó cho thấy tiềm năng mở rộng ở phân khúc cao cấp.

Song song với hoạt động quảng bá, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã chủ động kết nối giao thương, đồng thời mời các đối tác tham dự Triển lãm Chuỗi cung ứng 2026 dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trực tiếp và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường châu Âu.

Các mặt hàng cà phê Việt Nam tại sự kiện Kaffee Campus 2026.

Ở góc độ thương mại, Việt Nam là đối tác cung ứng cà phê lớn cho thị trường Đức, với kim ngạch đạt 1,22 tỷ USD trong năm 2025, tăng 103% về giá trị và 48,5% về lượng (chủ yếu là hạt cà phê xanh Robusta).

Bước sang năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 590.498 tấn cà phê trong quý 1, tăng 12,5% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch chỉ đạt 2,75 tỷ USD, giảm 7,1% do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh xuống còn 4.696,8 USD/tấn.

Đức tiếp tục giữ vai trò là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 16,88% tổng lượng xuất khẩu quý 1, tương ứng với 99.6 tấn, thu về hơn 420 triệu USD.

Xu hướng giảm này tiếp tục kéo dài sang tháng 4, khi giá bình quân giảm về mức 4.255 USD/tấn. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng xuất khẩu đạt 791.090 tấn cà phê, thu về 3,66 tỉ USD, tăng 9,4% về khối lượng nhưng giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Sự sụt giảm về giá bắt nguồn từ áp lực gia tăng nguồn cung. Nhiều quốc gia sản xuất lớn trên thế giới đang bước vào vụ thu hoạch. Sản lượng toàn cầu dồi dào khiến giá bán giảm sút. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Vì sao người Đức thích cà phê Việt Nam

Nhiều nguyên nhân giúp cà phê Việt Nam chinh phục thị trường Đức. Theo diễn đàn GIACAPHE.com, yếu tố đầu tiên xuất phát từ mối quan hệ hợp tác lịch sử giữa hai nước. Mối lương duyên này bắt đầu từ thập niên 1980.

Thời điểm đó, Cộng hòa Dân chủ Đức đã ký hiệp định hợp tác với Việt Nam. Nước Đức cung cấp máy móc thiết bị và nguồn vốn. Việt Nam đóng góp quỹ đất và lực lượng lao động tại Tây Nguyên.

Mục tiêu của chương trình là phát triển các nông trường trồng cà phê. Sản lượng thu hoạch được xuất khẩu trở lại nước Đức. Người tiêu dùng Đức đã làm quen với hương vị cà phê Việt Nam từ giai đoạn này.

Ký ức về những lô cà phê đầu tiên vẫn in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ chuyên gia người Đức. Lịch sử hợp tác đó tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động thương mại hiện nay. Sự gắn kết này giúp sản phẩm trong nước dễ dàng tiếp cận người dân bản địa.

Cà phê Việt với hương vị đậm đà, rất được người tiêu dùng tại Đức ưa chuộng.

Yếu tố thứ hai đến từ sự dịch chuyển trong nhu cầu tiêu dùng châu Âu. Theo Bộ Công Thương, các nhà rang xay tại Đức đang gia tăng tỷ lệ sử dụng hạt robusta coffee trong các dòng cà phê pha trộn.

Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hương vị đậm, mạnh hơn, đồng thời chú trọng yếu tố chi phí hợp lý. So với cà phê arabica, robusta có giá thành thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu về cường độ vị. Sản lượng cà phê robusta Việt Nam có độ ổn định cao, phù hợp những yêu cầu này.

Cùng với đó, các sản phẩm cà phê chế biến của Việt Nam đang dần hiện diện rõ nét tại hệ thống bán lẻ châu Âu. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, cà phê rang xay và hòa tan sản xuất trong nước đã có mặt tại nhiều siêu thị ở Đức, đặc biệt tại các thành phố lớn như Berlin, Hamburg và Frankfurt. Các sản phẩm này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của châu Âu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng như đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các lô hàng.

Lợi thế cạnh tranh của cà phê Việt Nam còn đến từ Hiệp định EVFTA, khi nhiều sản phẩm chế biến được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%. Nhờ đó, hàng Việt có vị thế tốt hơn khi cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu lớn như Brazil, Colombia hay Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại châu Âu gia tăng và người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm và chính sách, cách tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Việt Nam cũng đang thay đổi. Thay vì phụ thuộc vào các nhà trung gian quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở văn phòng tại châu Âu, thuê kho ngoại quan và phân phối trực tiếp qua các nền tảng thương mại điện tử như Amazon. Cách làm này giúp thương hiệu Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng bản địa, giảm chi phí trung gian và từng bước nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng.