Ảnh minh họa

Kuwait – một trong những nhà sản xuất chủ chốt của OPEC được cho là đã không xuất khẩu bất kỳ lô dầu thô nào trong tháng 4/2026, đánh dấu lần gián đoạn đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây.

Theo dữ liệu từ TankerTrackers, đơn vị chuyên theo dõi vận chuyển dầu bằng đường biển, Kuwait vẫn duy trì sản xuất trong tháng nhưng toàn bộ lượng dầu được chuyển vào kho dự trữ hoặc đưa vào các nhà máy lọc dầu nội địa. Một phần sản phẩm tinh chế sau đó vẫn được xuất khẩu, song dòng chảy dầu thô ra thị trường quốc tế đã tạm thời dừng lại.

Diễn biến này, có thể tạo ra những tác động đáng kể đến cán cân cung – cầu năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Kuwait vốn là nguồn cung ổn định cho các thị trường lớn tại châu Á và châu Âu.

Nguyên nhân chính được cho là liên quan đến tình hình an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Những gián đoạn tại khu vực này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của các quốc gia vùng Vịnh.

Căng thẳng địa chính trị leo thang trong khu vực tiếp tục làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Qatar, đã kêu gọi Iran giảm leo thang và nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải là không thể thương lượng.

Trong tuyên bố mới nhất, phía Qatar cảnh báo rằng bất kỳ động thái đóng cửa hoặc sử dụng Hormuz như công cụ gây sức ép đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời làm suy yếu ổn định thị trường.

Song song với căng thẳng, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Ở chiều ngược lại, Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại. Tehran cho biết đã gửi đề xuất ngoại giao tới Mỹ thông qua Pakistan, với mục tiêu giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng hiện tại.

Việc Kuwait tạm dừng xuất khẩu dầu thô là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường hàng hóa. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực Trung Đông đều có thể nhanh chóng phản ánh vào giá dầu và chi phí vận tải.

Các nhà phân tích cho rằng nếu tình trạng tại Hormuz kéo dài, không chỉ Kuwait mà nhiều nhà xuất khẩu khác trong khu vực cũng có thể đối mặt với rủi ro tương tự, qua đó làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng trong thời gian tới.

Kuwait sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh khoảng 101,5 - 104 tỷ thùng, chiếm khoảng 8% tổng trữ lượng thế giới. Đây là quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ 7 trên thế giới và đứng thứ 3-5 trong tổ chức OPEC. Nền kinh tế Kuwait phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ.