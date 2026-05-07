Công an đột kích 'xưởng' bột ngọt, hạt nêm giả: Thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt và hạt nêm giả quy mô lớn mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh tối 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Yến Oanh (còn gọi là Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ TP.HCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ Tây Ninh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam, còn Dương Hoàng Hiếu bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 30/1/2026, qua công tác nắm tình hình và rà soát các địa bàn trọng điểm, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Long Cang đồng loạt kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều bao bột ngọt, hạt nêm đã được đóng gói mang nhãn hiệu của Ajinomoto Việt Nam và Knorr Việt Nam.

Tổng số tang vật thu giữ lên tới hơn 3 tấn hàng hóa giả, cùng hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa sử dụng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ máy ép nhiệt, dụng cụ đóng gói và nhiều thiết bị phục vụ quá trình sang chiết, sản xuất hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng mua nguyên liệu trôi nổi, sau đó tiến hành sang chiết, pha trộn và đóng gói vào bao bì giả các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được phân phối cho các tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và nhiều địa phương lân cận nhằm kiếm lời.

Cơ quan công an nhận định đây là vụ sản xuất hàng giả thực phẩm có quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như uy tín của các doanh nghiệp bị làm giả thương hiệu.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống phân phối cũng như các cá nhân liên quan trong đường dây sản xuất hàng giả này.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng nhiều địa phương liên tục phát hiện các vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, phụ gia giả với số lượng lớn, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn hay nước giặt.