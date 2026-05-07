Thứ quả 'trời cho' mọc đầy dưới tán rừng Việt Nam, nay thành 'mỏ vàng' giá gần 300.000 đồng/kg khiến thương lái săn lùng

Hữu Bách | 07-05-2026 - 17:17 PM | Thị trường

Từng bị coi là loại cây mọc dại ít giá trị thương mại, thảo quả đầu năm 2026 đang lập đỉnh giá mới.

Từng là loại cây mọc tự nhiên ở các vùng núi, ít được chú ý ngoài công dụng làm gia vị và thuốc Đông y, thảo quả nay đang trở thành mặt hàng nông sản giá trị cao khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo khảo sát thị trường đầu năm 2026, giá thảo quả khô tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc dao động quanh mức 280.000 – 300.000 đồng/kg, có thời điểm tăng cao hơn do nguồn cung giảm sau mùa thu hoạch.

Không chỉ có giá trị tại Việt Nam, thảo quả còn được tiêu thụ mạnh tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Theo dữ liệu thị trường nông sản cập nhật năm 2026, giá thảo quả tại Trung Quốc dao động khoảng 40 – 50 NDT/kg, tương đương khoảng 146.000 – 182.000 đồng/kg.

Nhờ giá bán cao và nhu cầu ổn định, nhiều hộ dân vùng núi hiện xem thảo quả là cây giúp tăng thu nhập đáng kể dưới tán rừng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều loại nông sản khác biến động mạnh về giá.

Thảo quả (Cardamom) thuộc họ Gừng, thường sinh trưởng ở vùng núi cao có khí hậu lạnh và ẩm như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu hay Sơn La. Quả thảo quả có hình bầu dục, khi chín chuyển màu đỏ nâu, mọc thành cụm sát gốc cây. Sau khi thu hoạch vào mùa đông, quả thường được phơi hoặc sấy khô để bảo quản. Khi sử dụng, người dùng đập lớp vỏ bên ngoài để lấy hạt bên trong làm gia vị hoặc dược liệu.

Không giống nhiều loại quả khác có thể ăn trực tiếp, thảo quả chủ yếu được dùng để tạo hương thơm cho các món hầm, lẩu, nước dùng hoặc làm nguyên liệu trong Đông y.

Theo giới kinh doanh gia vị, nhu cầu tiêu thụ thảo quả tại thị trường châu Á đang tăng trở lại trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm thực phẩm chế biến, gia vị cao cấp và dược liệu tự nhiên. Điều này góp phần giữ giá thảo quả ở mức cao dù sản lượng tại nhiều vùng trồng biến động do thời tiết.

Trong Đông y, thảo quả có vị cay, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khử mùi và trị cảm lạnh. Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy loại gia vị này có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm.

Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS

Một 'cường quốc' công nghiệp ô tô quen thuộc với người Việt 'trúng đòn' vì cú sốc nguyên liệu: Nhôm, nhựa, thép đồng loạt tăng, giá xe có thể nhích thêm hàng trăm USD

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

Cứ 5 ngày có một tàu cập cảng, châu Âu mang tin vui bất ngờ đến Nga

