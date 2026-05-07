Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

Theo Tuấn Minh | 07-05-2026 - 17:10 PM | Thị trường

Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng tại các khu bán hàng hải sản, chợ đông người mua bán để chống "buôn gian bán lận", bảo vệ du khách

Ngày 7-5, tin từ UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang triển khai đặt cân đối chứng tại các khu vực kinh doanh hải sản và chợ trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận" - Ảnh 1.
Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận" - Ảnh 2.

Sầm Sơn lắp đặt cân đối chứng để "chống buôn gian bán lận"

Theo UBND phường Sầm Sơn, việc đặt cân đối chứng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là du khách trong mùa cao điểm du lịch.

Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt các cân đối chứng tại các khu vực đông đúc, có nhiều khách mua bán như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và một số tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống, hải sản khô.

"Việc lắp đặt cân đối chứng nhằm giúp người dân và du khách có thể tự kiểm tra lại khối lượng hàng hóa sau khi mua bán. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng "buôn gian bán lận" nâng cao ý thức kinh doanh trung thực của các hộ buôn bán"- đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn cho hay.

Đáng chú ý, tại các khu vực đặt cân đối chứng, UBND phường Sầm Sơn đã cho dán số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, Đội Quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Sầm Sơn.

Sầm Sơn được biết đến là bãi tắm nổi tiếng ở Thanh Hóa và miền Bắc. Năm 2026, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Để xây dựng hình ảnh về một Sầm Sơn đẹp trong lòng du khách, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều chiến lược dọn dẹp những bất cập, xấu xí như dẹp bỏ hàng loạt ki-ốt bán hàng nhếch nhác gần Đền Độc Cước, xử lý tình trạng xe điện chèo kéo, móc nối với các cửa hàng kinh doanh để "chặt chém" du khách.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS

Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS Nổi bật

Một ‘cường quốc’ công nghiệp ô tô quen thuộc với người Việt ‘trúng đòn’ vì cú sốc nguyên liệu: Nhôm, nhựa, thép đồng loạt tăng, giá xe có thể nhích thêm hàng trăm USD

Một ‘cường quốc’ công nghiệp ô tô quen thuộc với người Việt ‘trúng đòn’ vì cú sốc nguyên liệu: Nhôm, nhựa, thép đồng loạt tăng, giá xe có thể nhích thêm hàng trăm USD Nổi bật

Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

16:35 , 07/05/2026
Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

16:17 , 07/05/2026
Cứ 5 ngày có một tàu cập cảng, châu Âu mang tin vui bất ngờ đến Nga

Cứ 5 ngày có một tàu cập cảng, châu Âu mang tin vui bất ngờ đến Nga

16:04 , 07/05/2026
Dầu diesel giảm gần 700 đồng/lít

Dầu diesel giảm gần 700 đồng/lít

15:51 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên