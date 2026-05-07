Giá mực cao chưa từng có, mỗi tàu thu về chục tỷ đồng sau chuyến đi biển

Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên biển, tàu cá QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) cập cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) với gần 28 tấn mực xà khô. Với mức giá hiện tại khoảng 317.000 đồng/kg, chuyến biển này mang về doanh thu gần 9 tỷ đồng.

Ông Tiếng cho biết, tàu có 51 lao động, hành nghề câu mực ở khu vực Trường Sa. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi thuyền viên có thu nhập dao động từ 120 – 150 triệu đồng, cá biệt có người đạt gần 180 triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân Phạm Tiếng cập cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, Đà Nẵng) với gần 28 tấn mực xà khô.

“Làm nghề câu mực mấy chục năm nay nhưng chưa khi thấy giá mực cao như năm nay. Những năm trước giá thấp chỉ 120.000 – 150.000 đồng/kg, chuyến biển kéo dài hơn 2 tháng mà anh em chỉ đủ trang trải. Nay thời tiết thuận lợi, mực nhiều, giá gấp đôi nên ai cũng phấn khởi”, ông Tiếng nói.

Không riêng tàu của ông Tiếng, tàu cá QNg 90541 TS của ngư dân Hồ Văn Long (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cũng vừa trở về sau gần 2 tháng bám biển với sản lượng gần 30 tấn mực xà khô.

Ngư dân bốc mực từ khoang tàu cá lên bờ.

Theo ông Long, nhiều năm làm nghề nhưng hiếm khi ngư dân được hưởng “mùa vàng” như hiện nay. Năm nay vừa được mùa vừa được giá nên bà con rất mừng. Sau khi trừ chi phí, nhiều lao động thu nhập hơn 100 triệu đồng, có người đạt 150 triệu đồng.

Hiện giá mực xà khô dao động ở mức 315.000 - 317.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đằng sau những chuyến biển bạc tỷ là chuỗi ngày lao động cực nhọc giữa đại dương. Để săn được mực xà, tàu mẹ thường bắt đầu thả thúng câu từ khoảng 16 giờ chiều hôm trước. Hàng chục chiếc thúng được thả rải rác trên biển, mỗi thúng cách nhau khoảng 0,3 hải lý. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tàu mẹ mới quay lại thu gom.

Vận chuyển mực lên xe đưa đi tiêu thụ.

Hiện giá mực xà khô dao động ở mức 315.000 - 317.000 đồng/kg.

Trong suốt đêm dài, một ngư dân một thúng câu và thức trắng giữa sóng gió. Công việc nặng nhọc, liên tục đối mặt với nguy cơ thời tiết xấu, tai nạn trên biển hay những cơn dông bất chợt giữa khơi xa. “Thu nhập cao nhưng không phải ai cũng câu được nhiều như nhau. Có người được nhiều, có người ít. Để có số tiền trăm triệu, ngư dân phải đánh đổi bằng hàng tháng trời lênh đênh ngoài biển. Đã có nhiều ngư dân vĩnh viễn không trở về sau những chuyến biển này”, ông Long nói thêm.

Theo thống kê, toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó riêng nghề câu mực xà có hơn 160 chiếc. Khoảng 60 tàu hoạt động dài ngày từ 2 - 3 tháng trên ngư trường Trường Sa, số còn lại đi ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu thường có từ 45 – 50 lao động. Ngoài tiêu thụ nội địa, mực xà còn được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết, những chuyến biển của ngư dân đều đạt sản lượng cao , bình quân từ 25 - 30 tấn mực xà khô/tàu đối với các tàu lớn trên 15m. “Giá mực hiện dao động 315.000 – 317.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Việc được mùa, được giá tạo động lực lớn để ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Pháo nói.