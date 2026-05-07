Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tiếp đà lao dốc, WTI lùi sâu về 90 USD/thùng

Đức Nam | 07-05-2026 - 19:59 PM | Thị trường

Giá dầu đã giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch liên tiếp gần đây.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầy biến động khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến mới nhất ởTrung Đông trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao dịch kỳ hạn tháng 7 giảm gần 5% xuống còn 96,3 đô la một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng giảm gần 5 USD/thùng, xuống còn 90,1 USD/thùng.

Dầu WTI lùi sâu về mức 90 USD/thùng trong khi dầu Brent cũng giảm còn khoảng 96 USD/thùng.

Nguyên nhân giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp được cho là do những tin tức gần đây về việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thoả thuận chấm dứt chiến tranh.

Chiến dịch quân sự của Mỹ, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, “sẽ kết thúc” nếu Iran “đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, điều này có lẽ là một giả định lớn”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Nếu điều đó xảy ra, việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran ở Vịnh Oman sẽ “cho phép eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, chỉ vỏn vẹn một trang, nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Sau tuyên bố của ông Trump trên Truth Social, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, nói với các hãng tin hôm thứ Tư rằng Tehran vẫn đang xem xét đề xuất và sẽ trình bày phản hồi của mình cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan.

Ông Marc Sievers, cựu Đại sứ Mỹ tại Oman, phát biểu trên chương trình “Access Middle East” của CNBC hôm thứ Tưrằng việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz là “ưu tiên hàng đầu”.

Ông nói: “Ưu tiên hàng đầu là việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, cho phép toàn bộ hoạt động thương mại và năng lượng quốc tế lưu thông thông suốt, các tàu chở dầu và các hàng hóa khác bị tắc nghẽn có thể đi qua, và Lực lượng Vệbinh Cách mạng Iran sẽ không thu phí đối với các tàu chở dầu khi đi qua”.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS

Nắm kho báu Top 2 thế giới khiến Mỹ, TQ nhiều lần "ngỏ lời", Việt Nam vừa hợp tác với 1 quốc gia BRICS Nổi bật

Thứ quả 'trời cho' mọc đầy dưới tán rừng Việt Nam, nay thành 'mỏ vàng' giá gần 300.000 đồng/kg khiến thương lái săn lùng

Thứ quả 'trời cho' mọc đầy dưới tán rừng Việt Nam, nay thành 'mỏ vàng' giá gần 300.000 đồng/kg khiến thương lái săn lùng Nổi bật

Giá mực cao chưa từng có, mỗi tàu thu về chục tỷ đồng sau chuyến đi biển

Giá mực cao chưa từng có, mỗi tàu thu về chục tỷ đồng sau chuyến đi biển

18:18 , 07/05/2026
Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

17:10 , 07/05/2026
Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Truy tố nhóm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

16:35 , 07/05/2026
Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

Hốt bạc nhờ biến động eo biển Hormuz, siêu tập đoàn dầu khí lập tức chi hơn 400.000 tỷ đồng thâu tóm 'mỏ vàng' mới

16:17 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên