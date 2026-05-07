Giá dầu tiếp đà lao dốc, WTI lùi sâu về 90 USD/thùng

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầy biến động khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến mới nhất ởTrung Đông trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao dịch kỳ hạn tháng 7 giảm gần 5% xuống còn 96,3 đô la một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng giảm gần 5 USD/thùng, xuống còn 90,1 USD/thùng.

Nguyên nhân giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp được cho là do những tin tức gần đây về việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thoả thuận chấm dứt chiến tranh.

Chiến dịch quân sự của Mỹ, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, “sẽ kết thúc” nếu Iran “đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, điều này có lẽ là một giả định lớn”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Nếu điều đó xảy ra, việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran ở Vịnh Oman sẽ “cho phép eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, chỉ vỏn vẹn một trang, nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Sau tuyên bố của ông Trump trên Truth Social, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, nói với các hãng tin hôm thứ Tư rằng Tehran vẫn đang xem xét đề xuất và sẽ trình bày phản hồi của mình cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan.

Ông Marc Sievers, cựu Đại sứ Mỹ tại Oman, phát biểu trên chương trình “Access Middle East” của CNBC hôm thứ Tưrằng việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz là “ưu tiên hàng đầu”.

Ông nói: “Ưu tiên hàng đầu là việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, cho phép toàn bộ hoạt động thương mại và năng lượng quốc tế lưu thông thông suốt, các tàu chở dầu và các hàng hóa khác bị tắc nghẽn có thể đi qua, và Lực lượng Vệbinh Cách mạng Iran sẽ không thu phí đối với các tàu chở dầu khi đi qua”.