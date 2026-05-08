Xe tay ga mới của Suzuki: đẹp ngang ngửa Honda LEAD và Vision mà giá chỉ 26 triệu đồng

Đầu năm 2026, Suzuki chính thức mở bán phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe tay ga gia đình Suzuki Access 125 với điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Theo ghi nhận tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Access 125 ABS 2026 hiện được phân phối với hai phiên bản gồm Ride Connect ABS Edition giá 92.328 Rs (khoảng 25,8 triệu đồng) và Ride Connect TFT ABS Edition giá 98.378 Rs (tương đương khoảng 27,5 triệu đồng).

Mẫu xe tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị nhờ thiết kế thực dụng, nhỏ gọn nhưng được bổ sung thêm nhiều công nghệ an toàn và tiện ích hiện đại.

Về ngoại hình, Suzuki Access 125 2026 vẫn giữ phong cách thanh lịch quen thuộc với các đường nét mềm mại kết hợp chi tiết mạ crôm nhẹ nhàng. Xe có nhiều tùy chọn màu sắc như đen mờ ánh kim, xanh lam mờ ánh kim và trắng ngọc trai, trong khi phiên bản đặc biệt được bổ sung màu xanh băng giá độc quyền.

Suzuki Access 125 mới tiếp tục phát huy ưu điểm về sự linh hoạt với trọng lượng chỉ khoảng 106-107 kg cùng khoảng sáng gầm 160 mm. Nhờ đó, xe có khả năng xoay trở tốt trong đô thị đông đúc cũng như dễ dàng vượt gờ giảm tốc.

Thiết kế sàn để chân phẳng là một trong những điểm thực dụng nổi bật của mẫu xe này, tương tự các dòng xe tay ga phổ thông như Honda LEAD hay Honda Vision. Thiết kế này giúp người dùng có thêm không gian để chân và thuận tiện khi chở đồ.

Tùy phiên bản, Access 125 ABS sẽ được trang bị mâm hợp kim hoặc mâm thép. Phiên bản đặc biệt sử dụng mâm đen thể thao hơn, trong khi cả hai đều dùng lốp sau có độ ma sát lăn thấp nhằm cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Phía sau xe cũng có một số thay đổi về thiết kế. Suzuki đã loại bỏ nắp bình xăng mạ crôm đặt ngoài trước đây, thay bằng hệ thống mở tích hợp thông qua khóa trung tâm. Cụm đèn hậu LED mới nhỏ gọn hơn và được thiết kế hài hòa với phần đuôi bo tròn.

Mẫu xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích lên tới 24,4 lít, kết hợp bình xăng 5,3 lít nhằm phục vụ tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Access 125 là động cơ 124cc xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 8,4 mã lực và mô-men xoắn 10,2 Nm. Động cơ kết hợp hộp số CVT hướng tới khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là hệ thống phanh ABS một kênh cho bánh trước. Đây được xem là thay đổi quan trọng giúp cải thiện đáng kể độ an toàn khi vận hành, đặc biệt trong các tình huống phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Trước đây, khả năng phanh chưa phải thế mạnh nổi bật của dòng xe này. Vì vậy, việc bổ sung ABS được đánh giá là bước nâng cấp cần thiết nhằm hoàn thiện trải nghiệm lái cho người dùng.

Để tối ưu thiết kế, Suzuki đồng thời loại bỏ cần đạp khởi động trên các phiên bản cao cấp.

Ngoài nâng cấp về an toàn, Suzuki cũng bổ sung nhiều công nghệ kết nối thông minh cho mẫu xe này. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại, cho phép hiển thị chỉ dẫn đường đi, thông báo cuộc gọi và tin nhắn.

Riêng bản TFT ABS Edition được trang bị màn hình màu TFT 4,2 inch hiển thị thông tin trực quan hơn, bao gồm dữ liệu thời tiết và tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Sự xuất hiện của ABS trên Access 125 diễn ra trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn dành cho xe máy ngày càng được siết chặt tại nhiều thị trường châu Á. Với mức giá chỉ từ khoảng 26 triệu đồng cùng loạt trang bị mới, Suzuki Access 125 ABS 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

