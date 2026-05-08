Xe máy Ấn Độ TVS Ronin 225 'trình làng' khách Việt: Có công nghệ tự chạy không cần vặn ga, máy 225 cc nhưng rẻ hơn cả Honda SH

Hãng xe máy Ấn Độ TVS Motor chính thức giới thiệu mẫu mô tô mang phong cách hoài cổ Ronin 225 tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân có trụ sở ở TP.HCM. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và Nimbus, trong đó sự khác biệt chủ yếu đến từ một số trang bị và hoàn thiện chi tiết.

TVS Ronin 225 sở hữu kích thước tổng thể 2.040 x 805 x 1.170 mm (dài x rộng x cao), chiều cao yên 795 mm và trọng lượng khoảng 160 kg. Các thông số này đặt mẫu xe ở cùng mặt bằng với Yamaha XSR 155 nhưng nhỉnh hơn đôi chút về chiều cao.

"Dàn chân" Ronin 225 được trang bị hệ thống treo trước dạng USD đường kính 41 mm đến từ Showa, phía sau là giảm xóc lò xo trụ đơn có khả năng điều chỉnh 7 cấp độ. Xe sử dụng bộ lốp không săm kích thước 110/70-17 ở bánh trước và 130/70-17 ở bánh sau, đi kèm hệ thống phanh đĩa trước 300 mm tích hợp chống bó cứng ABS và phanh đĩa sau 240 mm.

Thiết kế của Ronin 225 theo phong cách cổ điển nhưng vẫn tích hợp nhiều chi tiết hiện đại. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, từ đèn pha, đèn hậu đến đèn báo rẽ. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở cụm đèn pha tròn với dải định vị ban ngày DRL dạng chữ “T” đặt ở trung tâm. Bình xăng thiết kế dạng giọt nước dung tích 14 lít, phần đầu nở rộng trong khi phần đuôi được vuốt gọn, mang lại cảm giác thể thao hơn so với kiểu dáng cổ điển thuần túy.

Xe được bố trí đồng hồ tròn LCD kỹ thuật số đặt lệch trên ghi-đông, hiển thị đa dạng thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối điện thoại, đáp ứng xu hướng sử dụng công nghệ trong nhóm khách hàng trẻ.

Về vận hành, TVS Ronin 225 sử dụng động cơ SOHC, xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, dung tích 225 cc, làm mát bằng dầu. Khối động cơ này cho công suất khoảng 20 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 19,9 Nm tại 3.750 vòng/phút. Xe được tích hợp hai chế độ lái Urban và Rain nhằm tối ưu khả năng vận hành trong các điều kiện đường sá khác nhau.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Ronin 225 là công nghệ Glide Through Technology (GTT). Khi xe vận hành ở các cấp số thấp như số 1, 2 hoặc 3, người điều khiển có thể chỉ cần thả nhẹ tay côn hoặc thả hoàn toàn, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh vòng tua động cơ để xe di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần vặn ga. Tính năng này hỗ trợ giảm tình trạng chết máy và hạn chế mệt mỏi khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc tại đô thị.

TVS Ronin 225 được công bố mức giá 73 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Khi đặt cạnh Yamaha XSR 155 - mẫu xe cùng kiểu dáng - đang có giá bán khoảng 78 triệu đồng nhưng sử dụng động cơ 155 cc, Ronin 225 cho thấy lợi thế về dung tích và giá bán. Tuy vậy, khi bước vào thị trường Việt Nam, yếu tố thương hiệu vẫn là thách thức mà TVS cần từng bước xây dựng, bên cạnh việc duy trì sức cạnh tranh về sản phẩm và giá trị sử dụng.

