Người dùng 5 mẫu iPhone sau có thể nhận được 2,5 triệu đồng

Apple vừa đồng ý chi 250 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của trợ lý Siri trên iPhone.

Thỏa thuận dàn xếp được nộp lên tòa án hôm 5/5. Nếu được tòa phê duyệt, hàng triệu người dùng iPhone đủ điều kiện có thể nhận bồi thường lên tới 95 USD, tương đương gần 2,5 triệu đồng.

Theo tờ The New York Times ngày 6/5, vụ kiện cho rằng Apple đã quảng bá các tính năng “Siri nâng cao” dựa trên AI trong chiến dịch tiếp thị iPhone năm 2024, dù các tính năng này chưa tồn tại và có thể còn mất nhiều năm mới xuất hiện.

"Apple đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thêm hai tính năng,” người phát ngôn của Apple cho biết trong email gửi CBS News. “Chúng tôi giải quyết vụ việc này để tiếp tục tập trung vào điều mình làm tốt nhất là mang đến những sản phẩm và dịch vụ đổi mới nhất cho người dùng.”

Khoảng 36 triệu thiết bị nằm trong diện được xem xét bồi thường, gồm iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được mua tại Mỹ trong giai đoạn từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025.

Theo hồ sơ vụ kiện, mỗi người dùng có thể nhận 25 USD (khoảng 660.000 đồng) cho mỗi thiết bị đủ điều kiện. Mức bồi thường tối đa có thể lên tới 95 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) tùy số lượng yêu cầu hợp lệ được chấp thuận.

Một khảo sát của Ngân hàng Morgan Stanley được dẫn trong đơn kiện cho thấy “Siri nâng cao” là tính năng được người mua iPhone kỳ vọng nhiều nhất trong năm 2024.

Phiên điều trần để xem xét phê duyệt thỏa thuận dự kiến diễn ra ngày 17/6 tại Tòa án khu vực Bắc California, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Noel Wise.

Tham khảo CBS News

Huỳnh Duy