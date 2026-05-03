Apple xác nhận chi phí linh kiện tăng vọt, giá bán Mac và MacBook sẽ sớm đắt thêm

Tình trạng khan hiếm Mac mini và Mac Studio kéo dài

Trong báo cáo tài chính quý 2 - 2026, CEO Tim Cook đã đưa ra những dự báo không mấy khả quan đối với những người dùng đang có ý định sở hữu các dòng máy tính để bàn của hãng. Theo đó, sự cân bằng giữa cung và cầu đối với các dòng Mac mini và Mac Studio sẽ cần thêm nhiều tháng nữa mới có thể ổn định.

Nhu cầu về máy tính để chạy các nền tảng AI tăng đột biến đã khiến lượng hàng dự trữ cạn kiệt nhanh chóng. Hiện tại, mẫu Mac mini phiên bản tiêu chuẩn đã rơi vào tình trạng hết hàng trên trang chủ Apple.com. Đáng chú ý hơn, Apple đã ngừng hoàn toàn việc kinh doanh các cấu hình Mac Studio có bộ nhớ RAM 512GB.

Chi phí bộ nhớ tăng mạnh do áp lực từ AI

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ trên quy mô toàn cầu. Khi các máy chủ AI tiêu thụ phần lớn sản lượng chip của thế giới, chi phí sản xuất bộ nhớ đang tăng ở mức kỷ lục. Tim Cook cảnh báo rằng dù lượng hàng tồn kho đã giúp hãng duy trì mức giá ổn định cho người dùng trong thời gian qua, nhưng Apple dự kiến chi phí linh kiện sẽ tăng đáng kể bắt đầu từ quý tháng 6.

Apple hiện đang đánh giá nhiều phương án khác nhau để giảm thiểu tác động của việc tăng giá linh kiện đối với người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, thông điệp đưa ra khá rõ ràng là nếu người dùng cần những hệ thống máy tính hiệu năng cao để phát triển AI, thời gian chờ đợi và cả mức giá có thể sẽ sớm tăng cao.

Cơn bão tăng giá bao trùm toàn bộ ngành phần cứng

Apple không phải là cái tên duy nhất chịu ảnh hưởng từ xu hướng này, bởi toàn bộ ngành công nghiệp phần cứng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung hay SK Hynix hiện đang ưu tiên sản xuất các dòng chip cho máy chủ AI vốn có biên lợi nhuận cao hơn so với RAM cho người dùng cá nhân.

Những ông lớn trong ngành như Dell và Lenovo cũng đã có những tín hiệu về việc điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm. Ngay cả các thương hiệu nhỏ hơn như Framework cũng buộc phải thay đổi mức giá, đồng thời các chuyên gia cảnh báo rằng những mẫu laptop giá rẻ có thể sẽ sớm biến mất khỏi hệ sinh thái Windows do chi phí linh kiện đầu vào tăng quá cao.