Giá cà phê hôm nay 3-5: Phân tích từ “ông lớn” trong ngành

Hôm nay, 3-5, các sàn giao dịch cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch nên không có giá tham chiếu mới.

Giá cà phê trong nước giảm ít hơn thế giới

Trong nước, giá cà phê nhân xô phổ biến ở mức 86.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg, tương đương 1,7% so với tuần trước.

Trong cùng thời gian, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 7-2026 chốt ở mức 3.364 USD/tấn (khoảng 87.800 đồng/kg), giảm 3,42% so với cuối tuần trước. Giá Arabica ở mức 6.310 USD/tấn, giảm 2,92%.

Giá cà phê nội địa đang giữ tốt hơn so với thị trường kỳ hạn quốc tế, do chủ yếu giao dịch hàng thực và giao ngay, ít chịu tác động từ các hợp đồng xa hạn.

Giá cà phê thế giới phụ thuộc nhiều vào Brazil, nơi cung cấp gần 40% sản lượng toàn cầu

Phân tích từ "ông trùm cà phê"

Nhận định về xu hướng sắp tới, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đồng thời là lãnh đạo Tập đoàn Intimex - doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam với hơn 20% thị phần - cho rằng khả năng giá cà phê giảm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyên nhân chính là năm nay các nước sản xuất lớn như Brazil và Indonesia đều được mùa, trong khi sản lượng của Việt Nam được dự báo tương đương niên vụ trước.

Theo Ngân hàng Rabobank, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 có thể đạt khoảng 180 triệu bao (loại 60 kg), tăng khoảng 8 triệu bao so với niên vụ trước. Đây có thể là niên vụ dư cung đầu tiên sau giai đoạn thiếu hụt kéo dài từ niên vụ 2021-2022, với mức dư khoảng 5 triệu bao.

“Bà con nông dân nên thận trọng quan sát thị trường để bán ra với giá tốt nhất” - ông Đỗ Hà Nam khuyến nghị.

Liên quan việc Brazil xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu niên vụ (từ tháng 7-2025 đến tháng 3-2026) chỉ đạt 1,745 triệu tấn, giảm 21% so với cùng kỳ, ông Nam cho rằng nguyên nhân không phải do thiếu hàng mà do nông dân Brazil có tiềm lực tài chính tốt, chủ động giữ hàng và không bán ra khi giá thấp.

Điều này cho thấy chiến lược bán hàng ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ giá trị hạt cà phê, bên cạnh yếu tố cung - cầu, nhất là khi chi phí sản xuất liên tục tăng.