Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 3-5: Phân tích từ “ông lớn” trong ngành

Theo Ngọc Ánh | 03-05-2026 - 13:30 PM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chịu tác động từ dự báo dư cung vào cuối năm, song vẫn có yếu tố quan trọng giúp giữ giá

Hôm nay, 3-5, các sàn giao dịch cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch nên không có giá tham chiếu mới.

Giá cà phê trong nước giảm ít hơn thế giới

Trong nước, giá cà phê nhân xô phổ biến ở mức 86.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg, tương đương 1,7% so với tuần trước.

Trong cùng thời gian, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 7-2026 chốt ở mức 3.364 USD/tấn (khoảng 87.800 đồng/kg), giảm 3,42% so với cuối tuần trước. Giá Arabica ở mức 6.310 USD/tấn, giảm 2,92%.

Giá cà phê nội địa đang giữ tốt hơn so với thị trường kỳ hạn quốc tế, do chủ yếu giao dịch hàng thực và giao ngay, ít chịu tác động từ các hợp đồng xa hạn.

Giá cà phê hôm nay 3 - 5: Phân tích từ ông trùm cà phê Đỗ Hà Nam - Ảnh 3.

Giá cà phê thế giới phụ thuộc nhiều vào Brazil, nơi cung cấp gần 40% sản lượng toàn cầu

Phân tích từ "ông trùm cà phê"

Nhận định về xu hướng sắp tới, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đồng thời là lãnh đạo Tập đoàn Intimex - doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam với hơn 20% thị phần - cho rằng khả năng giá cà phê giảm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyên nhân chính là năm nay các nước sản xuất lớn như Brazil và Indonesia đều được mùa, trong khi sản lượng của Việt Nam được dự báo tương đương niên vụ trước.

Theo Ngân hàng Rabobank, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 có thể đạt khoảng 180 triệu bao (loại 60 kg), tăng khoảng 8 triệu bao so với niên vụ trước. Đây có thể là niên vụ dư cung đầu tiên sau giai đoạn thiếu hụt kéo dài từ niên vụ 2021-2022, với mức dư khoảng 5 triệu bao.

“Bà con nông dân nên thận trọng quan sát thị trường để bán ra với giá tốt nhất” - ông Đỗ Hà Nam khuyến nghị.

Liên quan việc Brazil xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu niên vụ (từ tháng 7-2025 đến tháng 3-2026) chỉ đạt 1,745 triệu tấn, giảm 21% so với cùng kỳ, ông Nam cho rằng nguyên nhân không phải do thiếu hàng mà do nông dân Brazil có tiềm lực tài chính tốt, chủ động giữ hàng và không bán ra khi giá thấp.

Điều này cho thấy chiến lược bán hàng ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ giá trị hạt cà phê, bên cạnh yếu tố cung - cầu, nhất là khi chi phí sản xuất liên tục tăng.

Đột kích 2 nhà máy, công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc dạ dày và cà phê giả, tịch thu hơn 150.000 sản phẩm

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Thời tới cản không kịp', xe máy điện Trung Quốc ồ ạt đổ bộ vào thị trường hơn 700 triệu dân, có nơi cung không đủ cầu - đâu là nguyên nhân?

'Thời tới cản không kịp', xe máy điện Trung Quốc ồ ạt đổ bộ vào thị trường hơn 700 triệu dân, có nơi cung không đủ cầu - đâu là nguyên nhân? Nổi bật

Venezuela vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ, Ấn Độ và châu Âu

Venezuela vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ, Ấn Độ và châu Âu Nổi bật

Xác minh thông tin du khách Thái Lan tố bị 'chặt chém' cây kem giá 100.000 đồng

Xác minh thông tin du khách Thái Lan tố bị 'chặt chém' cây kem giá 100.000 đồng

12:23 , 03/05/2026
‘Xe chơi’ Suzuki Jimny giảm giá mạnh để xả hàng

‘Xe chơi’ Suzuki Jimny giảm giá mạnh để xả hàng

10:48 , 03/05/2026
Nghịch lý: Cả thế giới 'quay cuồng' vì khát nguồn cung, quốc gia này lại thừa khí đốt không có nơi tiêu thụ, buộc doanh nghiệp phải cắt giảm công suất

Nghịch lý: Cả thế giới 'quay cuồng' vì khát nguồn cung, quốc gia này lại thừa khí đốt không có nơi tiêu thụ, buộc doanh nghiệp phải cắt giảm công suất

10:00 , 03/05/2026
Nghịch lý mùa vải năm nay

Nghịch lý mùa vải năm nay

09:22 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên