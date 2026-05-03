Honda ADV350 2026 lộ diện với loạt nâng cấp thực dụng, tham vọng trở thành “vua tay ga địa hình” tại Việt Nam

Honda ADV350 từ lâu đã được xem là một trong những mẫu scooter adventure nổi bật nhất trên thị trường nhờ khả năng dung hòa giữa nhu cầu đi phố, touring và vận hành trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Bước sang phiên bản 2026, Honda không chạy theo cuộc đua “nhồi nhét công nghệ” mà tập trung hoàn thiện những chi tiết thực tế nhất, hướng tới trải nghiệm sử dụng hàng ngày và độ bền lâu dài.

Ngay từ ngoại hình, ADV350 2026 vẫn giữ phong cách thiết kế đậm chất phiêu lưu đã làm nên dấu ấn của dòng xe này. Phần đầu xe góc cạnh, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét cơ bắp trải dài thân xe giúp tổng thể trông mạnh mẽ hơn hẳn so với các mẫu tay ga đô thị thông thường. Honda tiếp tục duy trì bộ đèn định vị “Angel Wing”, chi tiết vốn được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ khả năng nhận diện nổi bật khi vận hành ban đêm.

Honda ADV350 2026 tiếp tục theo phong cách scooter adventure đa dụng

Điểm mới đáng chú ý nằm ở bảng màu. Phiên bản 2026 bổ sung thêm nhiều tùy chọn sơn nhám như xám ngọc trai hay trắng ngọc trai lạnh. Đây là xu hướng màu sắc đang rất được ưa chuộng trên thị trường xe phân khối lớn hiện nay bởi mang lại cảm giác cao cấp nhưng vẫn đủ cá tính. Với nhóm khách hàng trẻ tại Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích phong cách touring hoặc adventure, đây được xem là điểm cộng không nhỏ.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Honda còn tinh chỉnh mạnh tay khả năng vận hành. Khoảng sáng gầm xe tăng từ 145 mm lên 155 mm, giúp ADV350 linh hoạt hơn khi leo lề, vượt ổ gà hoặc di chuyển qua những đoạn đường xấu thường gặp tại Việt Nam. Dù không phải mẫu xe chuyên off-road, ADV350 vẫn đủ khả năng xử lý tốt các cung đường hỗn hợp, từ phố thị cho tới những hành trình khám phá vùng núi hoặc ven biển.

Hệ thống treo tiếp tục là điểm sáng lớn của mẫu xe này. ADV350 2026 được trang bị phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 37 mm với hành trình 125 mm, đi kèm giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh. Thiết lập này giúp xe xử lý gờ giảm tốc, mặt đường bê tông xấu hay đường đá dăm êm ái hơn đáng kể. Với điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam, nơi nhiều tuyến đường liên tỉnh hoặc khu vực ngoại thành vẫn chưa thật sự bằng phẳng, hệ thống treo chất lượng cao mang lại khác biệt rất rõ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thiết kế cơ bắp, bổ sung màu sơn nhám mới hiện đại

Honda cũng trang bị bộ lốp đa địa hình cùng mâm hợp kim thiết kế chữ X, hướng tới khả năng bám đường tốt hơn trên nhiều loại mặt đường. Đây là yếu tố quan trọng với người dùng thường xuyên di chuyển dưới điều kiện thời tiết thất thường như mưa lớn hoặc đường trơn trượt.

Về công nghệ an toàn, ADV350 2026 sở hữu ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC hai cấp độ. Khi tăng tốc trên mặt đường trơn hoặc phanh gấp dưới trời mưa, xe vẫn duy trì được độ ổn định cao. Honda còn bổ sung tính năng cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cho phép đèn hậu tự động nhấp nháy khi phanh gấp để cảnh báo phương tiện phía sau.

Dù đây là tính năng phổ biến trên ô tô, việc xuất hiện trên một mẫu scooter adventure như ADV350 cho thấy Honda đang ngày càng chú trọng hơn tới an toàn chủ động. Trong bối cảnh mật độ giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam ngày càng đông đúc, những công nghệ hỗ trợ kiểu này thực tế hữu ích hơn nhiều so với các trang bị mang tính trình diễn.

Trang bị giảm xóc KYB và lốp đa địa hình tăng độ êm ái, bám đường

Phần điều khiển trung tâm của ADV350 2026 cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. Màn hình TFT màu 5 inch hỗ trợ Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh, hiển thị dẫn đường, điều khiển nhạc và hỗ trợ đàm thoại Bluetooth. Với những người thường xuyên đi tour xa, khả năng dẫn đường trực tiếp trên màn hình xe là tính năng cực kỳ tiện lợi.

Xe còn có hệ thống Smart Key và cổng sạc Type-C phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Đây đều là những trang bị nhỏ nhưng rất thiết thực trong sử dụng hàng ngày.

Trái tim của ADV350 2026 tiếp tục là khối động cơ eSP+ 330 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 21,5 kW và mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm. Điều đáng nói nằm ở cách Honda tinh chỉnh sức mạnh. Xe không thiên về kiểu tăng tốc quá bốc như nhiều mẫu scooter thể thao, mà ưu tiên độ mượt, độ ổn định và khả năng sử dụng lâu dài.

Tại Việt Nam, ADV350 phù hợp nhóm khách hàng thích touring, đi phượt và xe tay ga cao cấp đa dụng

Trong môi trường đô thị, ADV350 cho cảm giác đề pa nhanh, ga đầu mạnh và dễ kiểm soát. Khi chạy đường trường, xe vẫn giữ được độ đầm chắc ở tốc độ cao, đủ khả năng vượt xe tự tin. Đây là kiểu vận hành phù hợp với nhu cầu của phần lớn người dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng thích những chuyến đi xuyên tỉnh hoặc touring cuối tuần.

Một điểm mạnh khác của ADV350 nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Theo thông số được công bố, xe chỉ tiêu thụ khoảng 3,4 lít xăng cho mỗi 100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 11,7 lít, mẫu xe này có thể di chuyển hơn 330 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Với các biker thích đi tour đường dài, đây là lợi thế rất lớn bởi giảm đáng kể số lần dừng đổ xăng.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc scooter adventure hiện vẫn còn khá ít lựa chọn. ADV350 gần như đứng ở vị trí riêng nhờ danh tiếng thương hiệu Honda, độ bền đã được kiểm chứng và khả năng giữ giá tốt. Dù một số đối thủ Trung Quốc có lợi thế trang bị “full option” hơn với kính chắn gió chỉnh điện hoặc cảm biến áp suất lốp,... thì Honda ADV350 vẫn được đánh giá cao nhờ cảm giác lái ổn định, độ hoàn thiện cao và sự yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đây cũng là lý do khiến ADV350 được nhiều người chơi xe tại Việt Nam xem như mẫu tay ga “càng đi càng thích”. Xe không tạo cảm giác hào nhoáng bằng thông số hay trang bị, nhưng lại ghi điểm ở độ thực dụng, sự bền bỉ và tính đa dụng hiếm có trong phân khúc.