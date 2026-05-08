Wuling Bingo 2026 chính thức "chào sân" Việt Nam: Cuộc chơi công nghệ tầm giá từ 399 triệu đồng

Không chỉ ghi điểm bằng ngôn ngữ thiết kế Retro ấn tượng, mẫu xe này còn được kỳ vọng sẽ định hình lại tiêu chuẩn tiện ích trong phân khúc xe điện phổ thông, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phổ cập xe xanh tại thị trường nội địa.

Wuling Bingo phiên bản 2026 - Mẫu xe chiến lược trong phân khúc xe điện đô thị

TMT Group chính thức ra mắt dòng xe điện đô thị Wuling Bingo phiên bản 2026 với mức giá tiết kiệm. Đồng thời là lời giải cho bài toán cá nhân hóa của người dùng hiện đại với 04 phối màu ngoại thất thời thượng: Tím Pastel, Trắng Ivory, Xanh Denim và Hồng Matte. Vượt ra khỏi khái niệm một phương tiện di chuyển thuần túy, Bingo tập trung tối ưu trải nghiệm người dùng thông qua loạt nâng cấp công nghệ: hệ thống Camera 360 độ toàn cảnh, màn hình kép 10,25 inch, cần số điện tử sau vô lăng và tính năng Cruise Control.

Ở góc độ sử dụng dài hạn, Wuling Bingo hướng tới giải bài toán chi phí vận hành cho người dùng đô thị. So với xe xăng cùng phân khúc, chi phí năng lượng của xe điện có thể tiết kiệm tới 80%, trong khi chi phí bảo dưỡng được tối giản do không sử dụng động cơ đốt trong.

Ngoài ra, cấu trúc đơn giản giúp việc sửa chữa nhanh chóng hơn, giảm thời gian xe phải dừng hoạt động cũng là yếu tố quan trọng đối với người dùng khai thác xe cho mục đích kinh doanh.

Phiên bản Wuling Bingo 2026 cũng được nâng cấp sạc CCS2 tiêu chuẩn châu Âu, cho phép sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, với không gian nội thất linh hoạt có thể mở rộng khoang hành lý từ 395L lên tới 1240L, mẫu xe này đang sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng gờm về tính ứng dụng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc tổng chi phí sử dụng phương tiện, thị trường xe điện đô thị tại Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc giá dễ tiếp cận. Bên cạnh yếu tố thân thiện môi trường, các dòng xe điện đang dần khẳng định lợi thế nhờ chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, cùng các chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp.

Giá từ 399 triệu đồng, ưu đãi lên đến 66 triệu: hạ thấp chi phí tiếp cận

Khẳng định cam kết về độ bền và niềm tin khách hàng, TMT Group áp dụng chính sách hậu mãi thuộc nhóm dẫn đầu thị trường: bảo hành xe 04 năm/150.000km và bảo hành pin lên đến 07 năm/150.000km. Sản phẩm hiện đã sẵn sàng bàn giao đến tay người tiêu dùng ngay trong tháng 5/2026 với bảng giá niêm yết:

Bingo (333km): 399.000.000 VNĐ; Bingo Plus (333km): 469.000.000 VNĐ; Bingo Max (410km): 499.000.000 VNĐ.

Đặc biệt trong giai đoạn ra mắt, khách hàng được hưởng gói ưu đãi tổng giá trị lên đến 66 triệu đồng, bao gồm nhiều quyền lợi thiết thực như: Tặng 4% giá trị xe (trị giá đến 20 triệu đồng); Hỗ trợ chi phí sạc điện trong 3 năm (trị giá tới 14 triệu đồng); Tặng 01 bộ sạc tại nhà 7KW (trị giá 13,5 triệu đồng); Tặng 01 bộ sạc tại nhà 1,76KW (trị giá 2 triệu đồng); Gói bảo dưỡng 6 năm (trị giá 8,5 triệu đồng); Tặng gia hạn bảo hành bảo hành 2 năm / 20.000km (trị giá tới 8 triệu đồng); Chính sách bảo hành: 04 năm/ 150.000km (đối với xe) và 07 năm/ 150.000km (đối với pin); Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.

Với mức giá từ 399 triệu đồng và ưu đãi lên đến 66 triệu đồng, mẫu xe điện này đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng tối ưu chi phí và phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.

Sự kiện lái thử toàn quốc, đưa trải nghiệm thực tế Wuling Bingo đến gần người dùng

Trong hai ngày 09-10/5/2026, chương trình giới thiệu và lái thử Wuling Bingo 2026 được Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Group) triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bình Định và Gia Lai.

Người tham gia sự kiện sẽ có cơ hội trực tiếp lái thử xe, trải nghiệm khả năng vận hành thực tế và khám phá các tính năng công nghệ nổi bật của Wuling Bingo. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia tại chỗ, đồng thời nhận nhiều phần quà và ưu đãi hấp dẫn trong suốt chương trình.

Việc tổ chức lái thử xe trên phạm vi toàn quốc được xem là cách tiếp cận thị trường trực tiếp, giúp người dùng kiểm chứng hiệu quả sử dụng thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua quảng cáo.

Đây cũng là lần ra mắt chính thức phiên bản nâng cấp 2026 của Wuling Bingo tại Việt Nam, sau khi mẫu xe này đã được giới thiệu vào năm 2024 trước đó. Wuling Bingo 2026 được công bố với mức giá khởi điểm từ 399 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có chi phí tiếp cận thấp trên thị trường hiện nay.

TMT Group và chiến lược phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện

Với gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, TMT Group đang từng bước mở rộng sang thị trường xe điện thông qua hợp tác chiến lược với liên doanh SGMW, qua đó khẳng định định hướng phát triển bền vững tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu phổ cập xe điện thông qua các sản phẩm có chi phí tiếp cận hợp lý, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Song song với việc phát triển sản phẩm, TMT Group đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với kế hoạch vận hành 2.100 trụ sạc trong năm 2026 và hướng tới 30.000 trụ sạc trên toàn quốc vào năm 2030, cùng mạng lưới hơn 100 xưởng dịch vụ phủ rộng. Việc đồng bộ giữa sản phẩm và hệ sinh thái không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng mà còn đảm bảo khả năng hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Với mức giá từ 399 triệu đồng, chi phí vận hành thấp và hệ sinh thái hỗ trợ ngày càng hoàn thiện, Wuling Bingo 2026 đang được định vị như một phương án tối ưu về mặt tài chính trong phân khúc xe điện đô thị.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ giá mua ban đầu, những mẫu xe như Wuling Bingo có thể mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân và người dùng khai thác phương tiện cho mục đích kinh doanh trong đô thị.

