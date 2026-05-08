Bất ngờ lời khai của chủ cơ sở "chế biến" kem trộn, thuốc giảm cân dỏm

Theo Hải Đường - Lê Hoài | 08-05-2026 - 16:35 PM | Thị trường

Chủ cơ sở ở Đồng Tháp mua các loại nguyên liệu thô trôi nổi rồi tự pha trộn, đóng gói kem trộn, thuốc giảm cân để tung ra thị trường.

Ngày 8-5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô lớn, trong đó có kem trộn và thuốc giảm cân.

Bất ngờ lời khai chủ cơ sở chế biến kem trộn và thuốc giảm cân dỏm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh Lê Hoài

Trước đó, vào chiều 7-5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ANA KIM tại ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một kho hàng chứa nước hoa, kem trộn, thuốc giảm cân... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng ước tính trên 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở là bà P.N.K.N. (SN 1994) khai nhận đã thu mua số mỹ phẩm trên từ TPHCM thông qua mạng xã hội.

Để kiếm lời, bà N. còn mua các loại nguyên liệu thô trôi nổi, sau đó tự pha trộn, đóng gói dưới nhãn hiệu riêng của cơ sở để tung ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng.

Theo Hải Đường - Lê Hoài

Người lao động

