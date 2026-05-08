Xe máy điện Suzuki e-Address sắp 'chào sân' Việt Nam: Có chi tiết giống VinFast Vento S, sạc đầy đi 80 km, giá quy đổi hơn 50 triệu đồng

Công báo sở hữu công nghiệp tháng 5 xuất hiện hình ảnh đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam của mẫu xe Suzuki e-Address. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Suzuki xuất hiện trong công báo tháng này.

Hình ảnh đăng ký bảo hộ công nghiệp của Suzuki e-Address tại Việt Nam.

e-Address là mẫu xe máy điện đầu tiên của thương hiệu xe Nhật Bản, tùy vào mỗi quốc gia sẽ được đặt tên khác nhau, chẳng hạn như ở Ấn Độ là e-Access. Nhìn vào tên gọi, không khó để nhận ra đây là biến thể của mẫu Address - mẫu xe tay ga từng được Suzuki phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Suzuki e-Address có kích thước tổng thể 1.860 x 715 x 1.140 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 1.305 mm. Các thông số này tương đồng với nhiều dòng xe tay ga phổ thông lẫn xe máy điện trên thị trường. Xe được trang bị mâm 12 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 90/90 phía trước và 100/80 phía sau.

Suzuki e-Address mang thiết kế không quá đặc biệt so với một mẫu xe tay ga truyền thống. Ảnh: Suzuki

Xe được trang bị động cơ điện đặt bên hông - tương tự mẫu VinFast Vento S - công suất 4,1 kW, phạm vi di chuyển tối đa 80 km/sạc theo tiêu chuẩn WMTC cấp 1. Cung cấp năng lượng cho e-Address là bộ pin 3,07 kWh lắp cố định bên dưới yên. Suzuki công bố thời gian sạc 0-100% pin là 6,7 giờ.

Đây là mẫu xe điện hiếm hoi có 3 chế độ lái, gồm Eco, A và B. Trong đó chế độ Eco giúp tối ưu quãng đường di chuyển, chế độ A mang đến khả năng phanh tái sinh, tring khi chế độ B hạn chế khả năng phanh tái sinh và mang đến cảm giác lái như các mẫu xe tay ga truyền thống.

Động cơ điện được đặt bên hông. Ảnh: Suzuki

Những trang bị đáng chú ý trên e-Address có thể liệt kê như ngăn ngừa tăng tốc đột ngột khi xe đang dừng, ngắt động cơ khi phát hiện bị đổ, khóa cổng sạc tự động, báo động khi đánh rơi chìa khóa...

Tại Ấn Độ, Suzuki e-Address có giá bán 191.962 INR, quy đổi gần 53,5 triệu đồng. Nếu được mang về Việt Nam và có giá bán tương đương, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Neo's (49,091 triệu đồng) cũng như Dat Bike Quantum S1 (49,9-50,9 triệu đồng).

Màn hình tốc độ TFT kích thước 4,2 inch. Ảnh: Suzuki

Hiện tại Suzuki Việt Nam chỉ còn phân phối 2 sản phẩm xe máy, bao gồm Satria F150 và V-Strom 250 SX. Cách đây vài năm, danh mục sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản này từng có sự xuất hiện của nhiều dòng xe tay ga như Address hay Burgman Street, tuy nhiên các mẫu xe này hiện tại đã bị khai tử ở Việt Nam.