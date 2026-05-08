Không sạc, không sử dụng, một chiếc xe điện quen mặt của Trung Quốc bất ngờ bốc cháy

Một chiếc xe điện Wuling Binguo (còn được gọi là Bingo tại một số thị trường) được cho là đã bốc cháy khi đang đỗ tại thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ lễ 1/5, theo trang tin ifeng . Vụ việc xảy ra vào ngày 3/5 , khi chiếc xe đang đỗ tại khu vực kết hợp dân cư và thương mại. Không có thương vong , nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra.

Theo lời kể của chủ xe được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, chiếc xe đã được đỗ và khóa cửa từ khoảng 8h sáng , không cắm sạc và cũng không được sử dụng trong khoảng 3 giờ trước khi khói bắt đầu xuất hiện vào khoảng 11h20 , tại khu vực bánh trước bên trái và khoang đầu xe .

Những người chứng kiến cho biết đã nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa sau khi phát hiện khói bốc ra từ chiếc xe. Đám cháy sau đó được dập tắt, nhưng các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc Wuling Binguo đã bị thiêu rụi nặng nề , phần khoang lái và đầu xe gần như cháy hoàn toàn.

Chủ xe cho biết chiếc xe không hề được độ chế , cũng không gặp va chạm gần đây . Chiếc xe được xác định gần như hư hỏng hoàn toàn . Ngoài ra, chủ xe nói rằng tiền mặt, giấy tờ và nhiều tài sản cá nhân để trong xe cũng đã bị thiêu hủy.

Hiện có nhiều đồn đoán nguyên nhân có thể liên quan đến hiện tượng quá nhiệt pin (thermal runaway) hoặc lỗi hệ thống điện , nhất là trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ khá cao. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan điều tra.

Theo truyền thông địa phương, đội ngũ kỹ thuật của Wuling đã có mặt tại hiện trường sau vụ việc và thu hồi một số linh kiện của xe để phục vụ phân tích. Hãng xe hiện chưa công bố nguyên nhân vụ cháy .

Sự cố nhận được nhiều quan tâm bởi Binguo là một trong những mẫu xe điện phổ thông nổi bật của SAIC-GM-Wuling tại phân khúc hatchback cỡ nhỏ ở Trung Quốc.

Gần đây, liên doanh này còn mở bán trước mẫu Binguo Pro với giá từ 58.800 nhân dân tệ (khoảng 8.600 USD ), trong khi bản nâng cấp Hongguang Mini EV có giá khởi điểm 42.800 nhân dân tệ (khoảng 6.300 USD ).

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker , doanh số nội địa của Wuling trong tháng 3/2026 đạt 50.546 xe , giảm 47,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 3,1% thị phần . Riêng mẫu Binguo bán được 5.510 xe trong tháng.

Hiện dòng xe Wuling Binguo tại Trung Quốc gồm ba biến thể: Binguo hatchback tiêu chuẩn , Binguo Pro và Binguo S crossover.