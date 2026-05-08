Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không sạc, không sử dụng, một chiếc xe điện quen mặt của Trung Quốc bất ngờ bốc cháy

Hữu Bách | 08-05-2026 - 11:43 AM | Thị trường

Vụ việc liên quan đến mẫu hatchback điện giá rẻ Wuling Binguo tại quê nhà đang khiến không ít người dùng xe điện chú ý.

Một chiếc xe điện Wuling Binguo (còn được gọi là Bingo tại một số thị trường) được cho là đã bốc cháy khi đang đỗ tại thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ lễ 1/5, theo trang tin ifeng . Vụ việc xảy ra vào ngày 3/5 , khi chiếc xe đang đỗ tại khu vực kết hợp dân cư và thương mại. Không có thương vong , nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra.

Theo lời kể của chủ xe được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, chiếc xe đã được đỗ và khóa cửa từ khoảng 8h sáng , không cắm sạc và cũng không được sử dụng trong khoảng 3 giờ trước khi khói bắt đầu xuất hiện vào khoảng 11h20 , tại khu vực bánh trước bên trái khoang đầu xe .

Những người chứng kiến cho biết đã nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa sau khi phát hiện khói bốc ra từ chiếc xe. Đám cháy sau đó được dập tắt, nhưng các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc Wuling Binguo đã bị thiêu rụi nặng nề , phần khoang lái và đầu xe gần như cháy hoàn toàn.

Chủ xe cho biết chiếc xe không hề được độ chế , cũng không gặp va chạm gần đây . Chiếc xe được xác định gần như hư hỏng hoàn toàn . Ngoài ra, chủ xe nói rằng tiền mặt, giấy tờ và nhiều tài sản cá nhân để trong xe cũng đã bị thiêu hủy.

Hiện có nhiều đồn đoán nguyên nhân có thể liên quan đến hiện tượng quá nhiệt pin (thermal runaway) hoặc lỗi hệ thống điện , nhất là trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ khá cao. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan điều tra.

Theo truyền thông địa phương, đội ngũ kỹ thuật của Wuling đã có mặt tại hiện trường sau vụ việc và thu hồi một số linh kiện của xe để phục vụ phân tích. Hãng xe hiện chưa công bố nguyên nhân vụ cháy .

Sự cố nhận được nhiều quan tâm bởi Binguo là một trong những mẫu xe điện phổ thông nổi bật của SAIC-GM-Wuling tại phân khúc hatchback cỡ nhỏ ở Trung Quốc.

Gần đây, liên doanh này còn mở bán trước mẫu Binguo Pro với giá từ 58.800 nhân dân tệ (khoảng 8.600 USD ), trong khi bản nâng cấp Hongguang Mini EV có giá khởi điểm 42.800 nhân dân tệ (khoảng 6.300 USD ).

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker , doanh số nội địa của Wuling trong tháng 3/2026 đạt 50.546 xe , giảm 47,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 3,1% thị phần . Riêng mẫu Binguo bán được 5.510 xe trong tháng.

Hiện dòng xe Wuling Binguo tại Trung Quốc gồm ba biến thể: Binguo hatchback tiêu chuẩn , Binguo Pro Binguo S crossover.

Tin vui cho người đi xe điện!

Hữu Bách

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu Nổi bật

Tàu chở hàng quay đầu, đối thủ lớn nhất của gạo Việt Nam gặp khó: “Trong 3 tháng chúng tôi mất hơn 200.000 tấn hàng”

Tàu chở hàng quay đầu, đối thủ lớn nhất của gạo Việt Nam gặp khó: “Trong 3 tháng chúng tôi mất hơn 200.000 tấn hàng” Nổi bật

SUV chủ lực của Ford tăng giá bán tại Việt Nam

SUV chủ lực của Ford tăng giá bán tại Việt Nam

10:36 , 08/05/2026
Giá bạc hôm nay vượt 82,5 triệu/kg

Giá bạc hôm nay vượt 82,5 triệu/kg

10:35 , 08/05/2026
Tàu câu mực thu gần chục tỉ đồng mỗi chuyến biển, nhờ giá mực khô tăng cao kỷ lục

Tàu câu mực thu gần chục tỉ đồng mỗi chuyến biển, nhờ giá mực khô tăng cao kỷ lục

10:25 , 08/05/2026
Loại quả nổi tiếng ở Sa Pa: Chín đỏ sườn đồi, khách du lịch chi tiền triệu mua về làm quà

Loại quả nổi tiếng ở Sa Pa: Chín đỏ sườn đồi, khách du lịch chi tiền triệu mua về làm quà

10:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên