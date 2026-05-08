Cận cảnh 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá

Theo Minh Tuệ | 08-05-2026 - 13:39 PM | Thị trường

Ngày 8/5, Thi hành án dân sự TP.HCM có thông báo về việc bán đấu giá tài sản là 2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, phiên đấu giá 2 tài sản này sẽ diễn ra vào ngày 21/5. Tổ chức bán đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/. Tài sản bán đấu giá gồm 2 túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó có 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Còn chiếc túi xách còn lại nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến (các tập tin/hình ảnh/video đính kèm) tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/

Hoặc xem tài sản trực tiếp như sau: Trung tâm sẽ phối hợp với người có tài sản đấu giá để tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tiếp trong giờ hành chính.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5 (giờ hành chính) tại trụ sở Thi hành án dân sự TP.HCM - số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Người tham gia đấu giá đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/ để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến từ 7h30 ngày 6/5 đến 17h ngày 18/5 (trong giờ hành chính).

