Thiết kế iPhone 18 Pro Max lộ diện trong ảnh mới

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng tin đồn, iPhone 18 Pro Max mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh CAD được cho là của thiết bị bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh này cho thấy Apple có thể sẽ thu nhỏ đáng kể Dynamic Island trên thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo, qua đó tiến gần hơn tới thiết kế màn hình toàn phần mà hãng theo đuổi nhiều năm qua.

Cụ thể, trong loạt ảnh CAD được tài khoản @earlyappleleaks đăng tải trên mạng xã hội X, người này khẳng định đây là bằng chứng cho thấy iPhone 18 Pro sẽ sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay.

CAD là các bản vẽ kỹ thuật thường được Apple chia sẻ với đối tác sản xuất phụ kiện trước thời điểm ra mắt sản phẩm. Dù vậy, độ xác thực của những hình ảnh lần này hiện vẫn chưa được xác minh.

Theo hình ảnh rò rỉ, phần Dynamic Island trên iPhone 18 Pro đã được thu gọn đáng kể. (Ảnh: @earlyappleleaks)

Một số nguồn tin nhận định Apple có thể đã đưa hệ thống cảm biến Face ID xuống dưới màn hình nhằm giảm diện tích phần khuyết ở mặt trước thiết bị.

Nếu thông tin trên trở thành sự thật, Apple sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển một mẫu iPhone có thiết kế màn hình toàn phần.

Trong khoảng một năm trở lại đây, nhiều nguồn rò rỉ liên tục đưa ra các dự đoán trái chiều liên quan đến Dynamic Island trên thế hệ iPhone mới. Một số cho rằng Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn thiết kế này để chuyển sang camera “đục lỗ” kết hợp Face ID ẩn dưới màn hình.

4 màu sắc được dự đoán sẽ có trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: MacRumors)

Ở chiều ngược lại, không ít nguồn tin cho rằng hãng chỉ đơn thuần thu nhỏ Dynamic Island thay vì xóa bỏ hoàn toàn.

Trước đó, nhà báo Mark Gurman cùng một số tài khoản rò rỉ trên Weibo từng tiết lộ Apple có kế hoạch giảm kích thước Dynamic Island trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, những tin đồn tương tự cũng từng xuất hiện trước thời điểm iPhone 17 Pro ra mắt nhưng cuối cùng thiết kế này vẫn được giữ nguyên.

Gần đây hơn, tài khoản rò rỉ Digital Chat Station lại cho rằng Apple chưa vội thay đổi Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và nâng cấp này có thể sẽ chỉ xuất hiện từ thế hệ iPhone 19.

Theo các thông tin rò rỉ hiện tại, Apple được cho là sẽ trình làng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026.

Tham khảo GSMArena