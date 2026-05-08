Loạt xe Audi giảm giá, nhiều nhất 300 triệu đồng tại Việt Nam: Q2 rẻ nhất còn hơn 1,46 tỷ, Q6 e-tron mới nhất cũng được giảm sâu

Audi Việt Nam vừa công bố chương trình khuyến mãi dành cho nhiều mẫu xe đang phân phối chính hãng tại thị trường trong nước. Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/6/2026.

Loạt xe Audi được khuyến mãi sâu. Ảnh: Audi

Theo bảng khuyễn mãi được hãng công bố, nhiều dòng SUV, sedan và xe điện đều được điều chỉnh với mức hỗ trợ từ 100 đến 300 triệu đồng, tùy phiên bản và năm sản xuất.

Trong số này, Audi Q8 là mẫu xe có mức giảm cao nhất. Từ giá niêm yết 4,399 tỷ đồng, mẫu SUV coupe cỡ lớn được đưa xuống còn khoảng 4,099 tỷ đồng nếu áp dụng mức giảm tối đa 300 triệu đồng từ hãng.

Audi Q8 có mức giảm cao nhất trong đợt hè 2026. Ảnh: Đại lý

Nhóm SUV tiếp tục chiếm phần lớn danh sách ưu đãi. Audi Q3 hiện có giá khởi điểm từ 1,89 tỷ đồng, sau giảm tối đa 200 triệu đồng sẽ còn khoảng 1,69 tỷ đồng. Trong khi đó, Audi Q7 được hỗ trợ tới 150 triệu đồng, giúp giá xe giảm từ 3,799 tỷ đồng xuống còn khoảng 3,649 tỷ đồng.

Với Audi Q2, mức giá từ 1,59 tỷ đồng có thể hạ xuống khoảng 1,465 tỷ đồng nhờ giảm tối đa 125 triệu đồng. Audi Q3 Sportback cũng được điều chỉnh đáng kể khi giá bán từ 2,06 tỷ đồng giảm còn khoảng 1,91 tỷ đồng sau khi áp dụng mức hỗ trợ cao nhất 150 triệu đồng.

Nhiều dòng SUV Audi được điều chỉnh giá bán trong tháng 5 và 6. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm sedan, Audi A5 là mẫu xe có mức khuyến mãi đáng chú ý nhất. Giá bán từ 2,249 tỷ đồng được đưa xuống khoảng 2,049 tỷ đồng sau khi trừ ưu đãi tối đa 200 triệu đồng. Audi A7 Sportback cũng được điều chỉnh từ 3,099 tỷ đồng xuống còn khoảng 2,999 tỷ đồng.

Trong khi đó, Audi A8 hiện có giá từ 5,559 tỷ đồng. Sau giảm tối đa 100 triệu đồng, mức giá thực tế còn khoảng 5,459 tỷ đồng.

Một số mẫu sedan Audi hiện được giảm tới 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, mẫu SUV thuần điện Audi Q6 e-tron cũng nằm trong chương trình giảm giá lần này. Giá xe từ 3,199 tỷ đồng có thể giảm xuống còn khoảng 2,999 tỷ đồng nếu áp dụng mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

Audi Q6 e-tron cũng nằm trong danh sách ưu đãi của hãng. Ảnh: Audi

Theo Audi Việt Nam, mức ưu đãi thực tế sẽ phụ thuộc vào phiên bản, số lượng xe còn tại đại lý cũng như năm sản xuất của từng mẫu xe.