Chấp nhận mất điện 7 giờ mỗi ngày, một quốc gia Nam Á đánh cược vào dàn 'tàu ma' vượt eo Hormuz

Hữu Bách | 09-05-2026 - 14:01 PM | Thị trường

Trong một quyết định đầy mạo hiểm, Islamabad đã hủy kế hoạch mua khí đốt giao ngay để đặt cược hoàn toàn vào những chuyến tàu "tắt định vị" đang âm thầm lách qua vòng vây của Iran.

Sau nhiều tuần tê liệt vì xung đột tại Trung Đông, tuyến vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz đang phát đi tín hiệu khởi sắc khi ít nhất hai tàu chở LNG từ Abu Dhabi được cho là đã đi qua khu vực này thành công. Diễn biến mới lập tức khiến Pakistan - quốc gia phụ thuộc lớn vào LNG Qatar hủy kế hoạch mua khí giao ngay trên thị trường quốc tế với kỳ vọng nguồn cung từ Vùng Vịnh sẽ sớm nối lại.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, trong khi hai tàu LNG từ Abu Dhabi vượt qua eo Hormuz, hai tàu khác chở LNG từ Qatar trên hành trình tới Pakistan lại phải quay đầu. Dù vậy, Islamabad vẫn tỏ ra lạc quan sau các cuộc điện đàm cấp cao với Qatar và Iran, cho rằng hoạt động vận chuyển LNG từ Doha có thể sớm được khôi phục.

Một chi tiết đáng chú ý là nhiều tàu thương mại được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khi đi qua eo Hormuz nhằm tránh bị phát hiện. Công ty phân tích hàng hải Windward ước tính có ít nhất 9 tàu đã vượt qua tuyến đường này trong trạng thái “ẩn mình”, cho thấy các hãng vận tải đang tìm mọi cách duy trì dòng chảy năng lượng qua một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới.

Với Pakistan, việc LNG Qatar bị “kẹt” ở eo Hormuz đã nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng năng lượng trong nước. Nguồn khí từ Qatar vốn đóng góp tới 25% điện năng của cả nước, nên khi dòng cung bị gián đoạn, nhiều khu công nghiệp lập tức bị ảnh hưởng, sản xuất chững lại và các đợt cắt điện luân phiên lên tới 7 giờ/ngày lan rộng tại nhiều thành phố.

Với nền kinh tế đang chịu áp lực lạm phát và thiếu điện kéo dài, việc các tàu LNG bắt đầu tìm đường vượt Hormuz được xem như tín hiệu “giải khát” quý giá đối với Islamabad.

Dù những chuyến tàu đầu tiên mang lại hy vọng, giới phân tích cho rằng đây mới chỉ là tín hiệu ngắn hạn. Việc tàu tắt AIS để vượt eo Hormuz được đánh giá là giải pháp rủi ro cao và khó duy trì lâu dài. Tương lai của tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc lớn vào tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển và nới phong tỏa hàng hải trong khu vực.

