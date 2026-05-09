Loại quả bán đầy chợ Việt sang Mỹ thành hàng đắt đỏ: Có nơi giá chạm mốc 700.000 đồng/kg, ai cũng ngỡ ngàng

Mỗi độ hè về, khi những triền đồi ở Sơn La, Mộc Châu hay Lào Cai bước vào mùa chín rộ, thị trường trái cây trong nước cũng trở nên sôi động với sự xuất hiện dày đặc của mận hậu.

Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ ngoài căng mọng, mận hậu còn được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ phần thịt giòn, nhiều nước, vị ngọt xen lẫn chút chua thanh và hậu vị thơm nhẹ đặc trưng. Tùy thời điểm đầu mùa hay chính vụ, hương vị của loại quả này cũng có sự khác biệt rõ nét, từ vị chua dịu dễ kích thích vị giác đến độ ngọt đậm hơn khi quả đạt độ chín hoàn hảo.

Là loại cây ăn quả được trồng với quy mô lớn tại Tây Bắc, đặc biệt ở Sơn La - vùng được xem là “thủ phủ mận hậu” của cả nước loại quả này có sản lượng dồi dào và nguồn cung ổn định trong mùa vụ. Nhờ đó, giá bán tại thị trường nội địa tương đối dễ tiếp cận, dao động từ mức bình dân cho đến phân khúc cao hơn đối với hàng tuyển chọn có kích cỡ lớn, mẫu mã đẹp và chất lượng đồng đều.

Ra nước ngoài, mận hậu Việt thành trái cây giá cao

Trái ngược với sự phổ biến trong nước, mận hậu Việt Nam khi xuất hiện tại các thị trường nước ngoài lại thường được xếp vào nhóm trái cây nhập khẩu có giá bán khá cao.

Tại Mỹ, mận hậu Việt Nam được phân phối tại một số siêu thị và cửa hàng chuyên thực phẩm châu Á với mức giá phổ biến khoảng 12–18 USD/kg, tương đương 310.000–470.000 đồng/kg. Với hàng tuyển chọn, vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể cao hơn đáng kể.

Ở Nhật Bản, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh cho trái cây chất lượng cao, giá bán lẻ nhóm mận tươi nhập khẩu có thể đạt khoảng 2.000–3.500 yên/kg, tương đương 350.000–620.000 đồng/kg, đặc biệt cao nếu được đóng gói đẹp theo tiêu chuẩn quà biếu.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, mận nhập khẩu thường được phân phối ở phân khúc trái cây cao cấp với giá phổ biến khoảng 15.000–30.000 won/kg, tương đương 280.000–560.000 đồng/kg. Một số thị trường ngách tại Australia hoặc châu Âu thậm chí ghi nhận mức giá bán lẻ lên tới 400.000–700.000 đồng/kg với hàng tươi nhập khẩu chất lượng cao.

Mức giá cao này đến từ nhiều yếu tố như sản lượng xuất khẩu chưa lớn, thời gian bảo quản ngắn, chi phí logistics lạnh cao và yêu cầu kiểm dịch khắt khe từ các thị trường nhập khẩu.

Từ đặc sản vùng cao đến nông sản có tiềm năng xuất khẩu

Những năm gần đây, mận hậu không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi mà còn được chế biến thành mận sấy dẻo, nước ép, siro, ô mai hay các sản phẩm chế biến sâu khác nhằm nâng cao giá trị. Cùng với việc mở rộng vùng trồng đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc và cải thiện khâu bảo quản sau thu hoạch, loại quả đặc sản vùng cao này đang có thêm cơ hội bước sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu.

Từ loại quả quen thuộc ở những khu chợ mùa hè trong nước, mận hậu đang dần cho thấy tiềm năng trở thành một trong những trái cây có giá trị cao của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với mức giá bán tại nước ngoài cao gấp nhiều lần trong nước, đây được xem là dư địa đáng chú ý cho hành trình nâng tầm nông sản Việt trong thời gian tới.