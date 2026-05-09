Tin vui cho 'tín đồ' trái cây ngoại: 2 loại quả nổi tiếng của Ấn Độ sắp vào Việt Nam, hứa hẹn giá 'vừa túi tiền'

Người tiêu dùng Việt Nam có thể sớm có thêm lựa chọn mới trên thị trường trái cây nhập khẩu khi nho và lựu từ Ấn Độ được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới sau những cam kết mở rộng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New Delhi ngày 6/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Rất sớm thôi, Việt Nam sẽ được thưởng thức nho và lựu của Ấn Độ và chúng tôi sẽ được thưởng thức bưởi của Việt Nam.”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy tiếp cận thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại và mở rộng hơn nữa trao đổi nông sản song phương.

Thực tế, trái cây Ấn Độ không hoàn toàn xa lạ với thị trường Việt Nam. Một số sản phẩm như xoài, lựu, nho khô, chanh vàng, dừa và các sản phẩm chế biến từ trái cây đã có mặt tại Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng nhập khẩu và các kênh bán lẻ trực tuyến. Tuy nhiên, so với nguồn cung từ Mỹ, Australia, New Zealand hay Trung Quốc, mức độ hiện diện của trái cây Ấn Độ trên thị trường trong nước vẫn còn khá khiêm tốn.

Nếu nho tươi và lựu tươi được đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam, đây có thể trở thành nhóm hàng đáng chú ý trên thị trường. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm quốc gia sản xuất nho và lựu lớn nhất thế giới, với các vùng trồng quy mô lớn tại Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh. Nho Ấn Độ thường có vị ngọt đậm, vỏ mỏng, trong khi lựu nổi tiếng với quả to, hạt đỏ sẫm, vị ngọt thanh và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Lợi thế lớn của trái cây Ấn Độ nằm ở nguồn cung dồi dào, giá thành cạnh tranh và khoảng cách vận chuyển tương đối thuận lợi so với nhiều nguồn nhập khẩu xa hơn như châu Âu hoặc Nam Mỹ. Điều này có thể giúp nho và lựu Ấn Độ dễ tiếp cận phân khúc trung cấp và phổ thông tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm sức ép cạnh tranh lên các dòng trái cây nhập khẩu đang có mặt trên thị trường.

Không chỉ dừng ở câu chuyện trái cây, việc hai nước thúc đẩy mở cửa mạnh hơn cho nông sản còn phản ánh xu hướng hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam và Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, từ mức hơn 16 tỷ USD trong năm tài khóa gần nhất của Ấn Độ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới trái cây nhập khẩu có nguồn gốc đa dạng, giá hợp lý và chất lượng ổn định, sự xuất hiện của nho và lựu Ấn Độ được kỳ vọng sẽ mang tới thêm lựa chọn mới cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới.