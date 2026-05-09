Giải mã bí ẩn độ bền của khối pin trên Geely EX2 sau hành trình “tra tấn” 84.000 km/năm

Trong rất nhiều câu hỏi đó, Geely EX2 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam cách đây không lâu là một "hiện tượng lạ" với lời giải từ công nghệ pin đặc biệt.

Một cuộc thử nghiệm "tra tấn" đã được thực hiện trên khối pin xe điện của Geely EX2 khi vận hành quãng đường lên tới 84.000 km chỉ trong vòng một năm. Với cường độ vận hành liên tục, khối pin gần như không có thời gian để "nghỉ ngơi" hay tự phục hồi nhiệt độ, điều này tạo ra một áp lực cực lớn lên các cell pin và hệ thống quản lý năng lượng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã gây chấn động giới chuyên môn. Sau khi sạc đầy và đo lường thực tế, lượng điện xả ra của khối pin đạt 38,77 kWh so với mức định mức 40,16 kWh. Điều này đồng nghĩa với việc độ khỏe của pin (SOH) vẫn duy trì ở mức kinh ngạc là 96,5%. Nói cách khác, sau khi đã "cày ải" tương đương với quãng đường 5 năm sử dụng thông thường của một người dùng phổ thông, khối pin của Geely chỉ bị suy giảm vỏn vẹn 3,5%.

Bí mật đằng sau con số 96,5% đầy ấn tượng đó chính là triết lý chất lượng là "tối thượng" của Geely. Dù nằm ở phân khúc xe đô thị với mức giá vô cùng tiếp cận, nhưng Geely EX2 được trang bị bộ pin Aegis Short Blade LFP (pin lưỡi ngắn). Điểm nổi bật của công nghệ pin mới này là tuổi thọ dài, khả năng sạc-xả ổn định trong nhiều chu kỳ sử dụng.

Thử nghiệm đốt cháy trực tiếp bộ pin, đốt cháy trực tiếp trong 105 giây, đốt cháy gián tiếp trong 90 giây.

Công nghệ pin lưỡi ngắn là thế hệ pin lithium sắt phosphate (LFP) cải tiến, được Geely phát triển nhằm nâng cao mức độ an toàn, độ bền và hiệu suất sử dụng cho xe điện. Khác với pin lưỡi dài truyền thống, pin lưỡi ngắn của Geely có thiết kế cell ngắn hơn, giúp tối ưu khả năng tản nhiệt, tăng độ ổn định kết cấu và giảm rủi ro mất an toàn trong quá trình vận hành hoặc va chạm.

Bài kiểm tra đâm xuyên pin (Nail Penetration Test) — một trong những thử nghiệm khắc nghiệt nhất để chứng minh độ an toàn của pin.

Trong điều kiện thử nghiệm, nếu lái 20.000 km mỗi năm, pin trên Geely EX2 có thể dùng tới xấp xỉ 50 năm. Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe có thể sạc và sử dụng xe điện đến 1 triệu km trước khi thấy sự suy giảm hiệu năng đáng kể.

Sạc nhanh là yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng xe điện hiện nay, và Geely đã làm rất tốt điểm này. Nhờ cải thiện cấu trúc và dùng ống nano carbon giúp ion di chuyển dễ dàng hơn, pin lưỡi ngắn trên EX2 có tốc độ sạc vượt trội (trong điều kiện thử nghiệm): 10–80% chỉ 17 phút 04 giây. Nhanh hơn đáng kể so với pin lưỡi dài (khoảng 26 phút).

Công nghệ pin lưỡi ngắn của Geely không chỉ tập trung vào an toàn mà còn tối ưu hiệu suất sử dụng trong thực tế. Pin có khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong nhiều điều kiện môi trường, giảm suy hao dung lượng theo thời gian và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của đa số người dùng. Điều này mang lại nhiều lợi ích thực tế đối với người dùng khi quãng đường di chuyển sẽ đảm bảo ổn định, hiệu suất pin ít suy giảm theo thời gian. Chi phí sử dụng và bảo dưỡng thấp.

Pin của Geely EX2 phải trải qua các bài test khắc nghiệt liên tục

Với khối pin "đẳng cấp" như vậy, Geely EX2 dù là một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ nhưng là minh chứng cho việc Geely không cắt giảm chi phí ở những thành phần cốt lõi nhất. Sự bền bỉ không phải ngẫu nhiên này không chỉ giúp người dùng an tâm về hiệu suất vận hành mà còn bảo chứng cho giá trị bán lại của chiếc xe trong tương lai, xóa tan định kiến về việc xe điện nhanh "tã" sau thời gian ngắn sử dụng.

Đặc biệt, nếu đặt lên bàn cân cùng các đối thủ trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, sự khác biệt của EX2 không chỉ dừng lại ở hiệu suất pin, mà còn nằm ở đẳng cấp của hệ thống lõi. Đa số các mẫu xe điện bình dân hiện nay vẫn sử dụng pin LFP với thiết kế dạng thỏi hoặc trụ truyền thống, đi kèm hệ thống quản lý nhiệt tối giản – thường chỉ có 2 đến 4 cảm biến nhiệt cho toàn bộ gói pin. Hệ thống làm mát/sưởi bị hạn chế khả năng nhận biết nhiệt độ thực tế của từng cell pin, dễ dẫn đến hiện tượng chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong pin, làm giảm hiệu suất sạc/xả nhanh. Ngược lại, Geely EX2 được trang bị công nghệ "pin lưỡi ngắn" (Short Blade) vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp. Đặc biệt, việc trang bị tới 18 cảm biến nhiệt rải đều khắp các module pin là một bước tiến mang tính áp đảo. Với 18 cảm biến phối hợp cùng thuật toán AI giúp phát hiện sớm các rủi ro thoát nhiệt chỉ trong mili giây, đảm bảo pin luôn hoạt động trong dải nhiệt độ lý tưởng nhất.

Pin của Geely EX2 có tới 18 cảm biến nhiệt độ trong khi các mẫu xe cùng phân khúc thường có 8 cảm biến nhiệt độ giúp việc kiểm soát nhiệt độ trở nên chính xác hơn.

Trong khi các mẫu xe cùng tầm giá thường sẽ phải hy sinh tốc độ sạc hoặc độ bền để giảm giá thành, EX2 lại mang đến khả năng sạc nhanh ổn định hơn, tuổi thọ pin kéo dài hơn và đặc biệt là độ an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ cháy nổ vốn là tử huyệt của xe điện giá rẻ. Geely thậm chí đã chứng minh sự an toàn của công nghệ pin với thử nghiệm "đâm 8 kim" của Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm ô tô Trung Quốc. Sau 7 phút 55 giây, pin xe điện mới không hề phát nổ, bốc cháy hay bốc khói sau khi bị đâm bởi 8 kim thép đường kính 5mm và để yên trong 1 giờ.

Có lẽ chính vì vậy mà dù mới ra mắt từ quý I năm 2025, Geely EX2 đã nhanh chóng chứng minh được sức hút và ghi nhận doanh số bán ấn tượng tại thị trường Trung Quốc, với 465.775 xe bán ra trong năm 2025 và đạt mốc 500.000 xe chỉ sau 14 tháng.

Tại thị trường Việt, hiện EX2 được phân phối với hai phiên bản, giá bán lẻ chính thức của EX2 bản Pro: 459.000.000 VNĐ, bản Max: 499.000.000 VNĐ.

Với bộ pin LFP có dung lượng 39,4kWh, Geely EX2 có phạm vi hoạt động lên tới 395km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất tối đa 70kW. 300 khách hàng đầu tiên mua EX2 hiện sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm dịch vụ VETC cứu hộ và một sạc cầm tay.

Tại thị trường Việt, sức hấp dẫn của EX2 còn được khẳng định khi nhà phân phối chính thức là Tasco Auto. Tính đến hết tháng 4, sau khi bắt tay cùng Ford, hai bên đã sở hữu tổng cộng 32 trạm sạc nhanh DC. Đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh. Ford Việt Nam đầu tư 34 trụ sạc tại các vị trí trọng điểm. Như vậy, dự kiến đến hết năm 2026, mạng lưới cộng hưởng này sẽ đạt 86 điểm sạc. Trong khi đó, dự kiến đến hết Quý II/2026, sẽ có 44 trụ sạc được triển khai bởi Tasco Auto và đối tác ESKY trên toàn quốc.

Geely EX2 ra đời với sứ mệnh định nghĩa lại chuẩn mực của xe điện đô thị: Không chỉ rẻ, không chỉ đẹp mà còn phải cực kỳ bền bỉ. Với hệ sinh thái trạm sạc rộng khắp từ Tasco Auto và một "trái tim" là khối pin đã được tôi luyện qua những bài kiểm tra vượt ngưỡng, Geely EX2 là một trong những giải pháp di chuyển toàn diện cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện kinh tế, bền bỉ và an toàn.