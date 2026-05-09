Lotus ra mắt Việt Nam: 4 mẫu, đắt nhất tới gần 13 tỷ, có cả hypercar lần đầu đến ĐNÁ

Sau nhiều tháng liên tục xuất hiện tại Hà Nội, thương hiệu xe thể thao hạng sang Lotus đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Việc Lotus hiện diện tại Việt Nam đánh dấu thêm một bước mở rộng đáng chú ý của tập đoàn Geely trong phân khúc xe cao cấp và xe hiệu năng cao. Thương hiệu Anh quốc này được phân phối bởi Tasco Auto – đơn vị hiện cũng đang nắm quyền phân phối các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Geely tại Việt Nam như Geely Auto, Lynk & Co hay Volvo.

Trong sự kiện ra mắt tại Việt Nam, Lotus giới thiệu đồng thời 4 mẫu xe gồm Lotus Evija, Emeya, Eletre và Emira. Trong đó, Evija, Emeya và Eletre là những mẫu xe thuần điện thuộc thế hệ sản phẩm mới của Lotus, còn Emira là mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống cuối cùng của hãng.

Lotus Emeya và Eletre

Cả Lotus Emeya và Eletre đến Việt Nam với 5 phiên bản. Giá bán và tên gọi các phiên bản đầu tương tự. Cụ thể:

Phiên bản Giá bán (đồng) Emeya/Eletre 600 4,488 tỷ Emeya/Eletre 600 GT SE 4,818 tỷ Emeya/Eletre 600 Sport SE 5,518 tỷ Emeya/Eletre 900 Sport 6,688 tỷ Emeya/Eletre 900 Sport Carbon 7,188 tỷ

Trong đó, Emeya là dòng Hyper-GT thuần điện gây chú ý với thiết kế khí động học đậm chất coupe 4 cửa. Phần mui xe vuốt thấp về phía sau theo phong cách fastback, kết hợp các đường gân nổi lớn và cụm đèn LED thanh mảnh tạo cảm giác hiện đại, tương lai. Nội thất xe theo phong cách tối giản nhưng thiên về trải nghiệm người lái, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp cùng màn hình trung tâm cỡ lớn.

Xe sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện cho tổng công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Trong khi đó, tùy chọn động cơ còn lại được nâng cấp mạnh mẽ với công suất lên tới 905 mã lực và mô-men xoắn 985 Nm. Nhờ đó, mẫu sedan điện này chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt 200 km/h trong khoảng 9 giây, trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa 256 km/h.

Emeya được xem là đối thủ trực tiếp của Porsche Taycan hay Audi e-tron GT. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trong khi đó, Lotus Eletre là phiên bản SUV của Emeya. Dù là SUV, nhưng điểm đáng chú ý nhất của Eletre chính là khả năng vận hành không thua kém bản sedan. Một bản trang bị AWD đi cùng hai mô-tơ điện cho công suất 605 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 258 km/h. Còn một bản được xem là "quái thú" khi sở hữu công suất lên tới 905 mã lực và mô-men xoắn 985 Nm. Bản này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,95 giây, nhanh ngang nhiều siêu xe động cơ đốt trong. Xe có phạm vi hoạt động 410 - 600 km tùy từng phiên bản.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trên Eletre là hệ thống xử lý trung tâm sử dụng bộ đôi chip NVIDIA DRIVE Orin với sức mạnh tính toán 500 TOPS để xử lý dữ liệu từ 34 cảm biến quanh xe.

Eletre được xem là bản SUV của Emeya. Ảnh: Vĩnh Phúc

Lotus Emira

Khác với Emeya hay Eletre, Emira gây chú ý vẫn giữ lại tinh thần xe thể thao truyền thống mà Lotus theo đuổi suốt nhiều thập kỷ. Đây là mẫu xe động cơ đốt trong cuối cùng do Lotus sản xuất tại Anh trước khi thương hiệu chuyển hoàn toàn sang xe điện dưới sự quản lý của Geely. Mẫu coupe hai cửa này sở hữu thiết kế thấp, rộng, đậm chất xe đua với khoang lái hướng đến cảm giác điều khiển thuần chất.

Emira là chiếc xe thể thao cuối cùng của Lotus sử dụng động cơ đốt trong trước khi hãng chuyển hoàn toàn sang xe điện. Ảnh: Vĩnh Phúc

Emira đến Việt Nam với 5 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ động cơ. Bản sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp của Mercedes-AMG cho công suất 360 mã lực, 430 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Trong khi đó, bản động cơ V6 3.5L siêu nạp của Toyota cho công suất 400 mã lực và 420 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số sàn 6 cấp được trang bị thêm bộ phận giảm chấn giúp chuyển số mượt mà hơn.

Giá bán cụ thể từng phiên bản:

Phiên bản Giá bán (đồng) Emira Turbo 7,888 tỷ Emira Turbo SE 8,168 tỷ Emira Turbo SE Racing Line 8,388 tỷ Emira V6 SE 12,688 tỷ Emira V6 SE Racing Line 12,888 tỷ

Lotus Evija

Nếu việc giới thiệu 3 mẫu xe trên đã được dự báo từ trước thì sự xuất hiện của mẫu hypercar điện Lotus Evija lại khiến nhiều người kinh ngạc. Ra mắt từ 2019, Evija là sản phẩm đánh dấu kỷ nguyên mới dưới thời tập đoàn Geely. Dù vậy, mẫu xe này không được công bố giá bán ở Việt Nam.

Lotus Evija - mẫu hypercar thuần điện đầu tiên của Lotus cũng lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á. Ảnh: Vĩnh Phúc

Mẫu xe này sở hữu công suất tối đa lên tới 2.000 PS cùng mô-men xoắn cực đại 1.700 Nm, qua đó trở thành mẫu xe thương mại mạnh nhất thế giới ở thời điểm ra mắt. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với 4 mô-tơ điện độc lập, mỗi mô-tơ cho công suất khoảng 500 PS. Xe tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây, 100-200 km/h cũng dưới 3 giây và đặc biệt chỉ mất chưa tới 9 giây để đạt vận tốc 300 km/h.

Bộ pin lithium-ion dung lượng 70 kWh đặt giữa thân xe, ngay phía sau cabin - vị trí vốn dành cho động cơ đốt trong trên các siêu xe truyền thống. Cách bố trí này giúp tối ưu phân bổ trọng lượng, khí động học và khả năng vận hành. Khả năng sạc siêu nhanh lên tới 800 kW. Nếu có trạm sạc phù hợp, Evija có thể sạc đầy pin chỉ trong 9 phút. Xe có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 400 km theo chuẩn WLTP.

Dù là xe điện, Evija vẫn mang đậm DNA xe đua của Lotus. Xe sở hữu hệ thống phân bổ mô-men xoắn chủ động, 5 chế độ lái gồm Range, City, Tour, Sport và Track, cùng hệ thống treo lấy cảm hứng từ motorsport với giảm xóc hiệu suất cao adaptive spool-valve của Multimatic.

Việc Lotus gia nhập Việt Nam được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe sang và xe hiệu năng cao đang dần mở rộng. Với mức giá dao động từ hơn 4 tỷ đến gần 13 tỷ đồng, thương hiệu này sẽ tạo sức ép lên những cái tên như BMW, Mercedes-Benz, thậm chí cả Maserati, Porsche, Ferrari, cũng như dễ trở thành món "đồ chơi" của những chủ xe đam mê trải nghiệm điều mới lạ và khó bị đụng hàng khi lăn bánh trên đường.

Ngoài giá bán, tại sự kiện, Lotus Việt Nam còn công bố hàng loạt dịch vụ xung quanh những chiếc xe của mình. Xe xăng sẽ được hưởng chính sách bảo hành 3 năm, bảo dưỡng 2 năm/16.000km. Trong khi đó, xe điện được bảo hành 5 năm/150.000 km với xe và 8 năm/200.000 km cho pin, bảo dưỡng 4 năm/160.000 km, tặng kèm bộ sạc Wallbox, miễn phí sạc năm đầu tiền trị giá 15 triệu đồng (giảm 30% trong 5 năm tiếp theo) khi sạc tại 330 trạm sạc thuộc hệ thống (dự kiến đến cuối năm 2026). Tất cả hai dòng xe đều được hưởng dịch vụ cứu hộ VETC đến 5 năm.