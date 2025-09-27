Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes

27-09-2025 - 15:17 PM | Thị trường

Tasco Auto vừa công bố trở thành nhà phân phối chính thức của Lotus tại Việt Nam. Hai mẫu xe điện hiệu suất cao Eletre và Emeya nhiều khả năng sẽ là “át chủ bài” của thương hiệu Anh quốc trong phân khúc xe điện hạng sang.

Tasco Auto vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Lotus, chính thức trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe thể thao hạng sang này tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến mở rộng danh mục phân phối ô tô của Tasco Auto, sau khi đã có thương hiệu phổ thông Geely, cận cao cấp Lynk & Co, hạng sang Volvo và sắp tới đây là cả Zeekr ở phân khúc cao cấp.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 1.

Lotus Eletre là SUV thuần điện thể thao.

Khi Lotus về Việt Nam, giới chuyên môn dự đoán nhiều khả năng những cái tên sẽ góp mặt gồm 2 mẫu xe thuần điện là Eletre và Emeya.

Trong đó, Lotus Eletre thuộc phân khúc SUV. Xe có 2 tùy chọn động cơ điện khác nhau, cho công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 410-600km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ của mẫu xe này tại Việt Nam là những mẫu SUV thuần điện hạng sang như Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes EQE SUV.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 2.

Sedan thuần điện Lotus Emeya.

Với Lotus Emeya, đây là mẫu sedan lai coupe hiệu suất cao. Xe cũng có 2 tùy chọn động cơ điện với công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 435-610km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này là các mẫu sedan thuần điện như là Audi e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4, Mercedes EQE.

Việc Lotus chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam được dự đoán khó tạo ra sự bùng nổ doanh số nhưng sẽ là bước nền móng quan trọng cho cả tập đoàn Geely hiện diện rõ nét hơn ở Việt Nam thông qua đối tác Tasco Auto. 

Một số hình ảnh Lotus Eletre: 

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 3.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 4.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 5.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 6.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 7.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 8.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 9.

Một số hình ảnh Lotus Emeya: 

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 10.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 11.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 12.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 13.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 14.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 15.

Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes- Ảnh 16.

Mẫu MPV siêu rẻ của Wuling nhận đặt cọc quê nhà: Giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, 1 lần sạc đi 500 km

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua Nổi bật

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm Nổi bật

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng

14:09 , 27/09/2025
EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

12:25 , 27/09/2025
Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

10:22 , 27/09/2025
Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

09:52 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên