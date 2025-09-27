Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Có thể mang xe thách thức Porsche, Audi, Mercedes

Tasco Auto vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Lotus, chính thức trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe thể thao hạng sang này tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến mở rộng danh mục phân phối ô tô của Tasco Auto, sau khi đã có thương hiệu phổ thông Geely, cận cao cấp Lynk & Co, hạng sang Volvo và sắp tới đây là cả Zeekr ở phân khúc cao cấp.

Lotus Eletre là SUV thuần điện thể thao.

Khi Lotus về Việt Nam, giới chuyên môn dự đoán nhiều khả năng những cái tên sẽ góp mặt gồm 2 mẫu xe thuần điện là Eletre và Emeya.

Trong đó, Lotus Eletre thuộc phân khúc SUV. Xe có 2 tùy chọn động cơ điện khác nhau, cho công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 410-600km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ của mẫu xe này tại Việt Nam là những mẫu SUV thuần điện hạng sang như Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes EQE SUV.

Sedan thuần điện Lotus Emeya.

Với Lotus Emeya, đây là mẫu sedan lai coupe hiệu suất cao. Xe cũng có 2 tùy chọn động cơ điện với công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 435-610km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này là các mẫu sedan thuần điện như là Audi e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4, Mercedes EQE.

Việc Lotus chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam được dự đoán khó tạo ra sự bùng nổ doanh số nhưng sẽ là bước nền móng quan trọng cho cả tập đoàn Geely hiện diện rõ nét hơn ở Việt Nam thông qua đối tác Tasco Auto.

Một số hình ảnh Lotus Eletre:

Một số hình ảnh Lotus Emeya: