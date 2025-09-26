Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Việt nói gì về Jaecoo J7 bản mới sắp ra mắt?

26-09-2025 - 20:26 PM | Thị trường

Với những nâng cấp về vận hành và tiện nghi, Jaecoo J7 AWD Individual dễ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam.

Tại sự kiện khai trương nhà phân phối Omoda & Jaecoo Quảng Bình, hãng xe Trung Quốc mang tới trưng bày phiên bản Jaecoo J7 AWD Individual. Đây được xem là biến thể mở rộng, hướng đến khả năng vận hành đa địa hình thay vì chỉ tập trung cho nhu cầu đô thị.

Một số khách hàng khi tham dự sự kiện đã chia sẻ cảm nhận thực tế. Anh Trần Văn Hạnh, đến từ Hà Tĩnh, cho biết: “Ngoại hình J7 AWD Individual khá vuông vức, lưới tản nhiệt lớn và trông bề thế. Tôi quan tâm nhất là giá bán, nếu hợp lý thì sẽ cân nhắc.”

Khách Việt nói gì về Jaecoo J7 bản mới sắp ra mắt?- Ảnh 1.

Anh Trần Văn Hạnh có cơ hội trải nghiệm sớm Jaecoo J7 AWD Individual. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Chị Ngọc Lâm, ở Quảng Trị, lại chú ý đến khoang nội thất: “Xe có cửa sổ trời, ghế ngồi khá thoải mái, âm thanh Sony nghe ổn. Nếu đi cùng gia đình thì vừa có sự cứng cáp bên ngoài, vừa có tiện nghi bên trong.”

Khách Việt nói gì về Jaecoo J7 bản mới sắp ra mắt?- Ảnh 2.

Chị Ngọc Lâm có cơ hội trải nghiệm sớm Jaecoo J7 AWD Individual. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Trong khi đó, anh Việt Hoàng, một khách hàng từ Hà Nội, nhận xét: “So với suy nghĩ thường thấy về xe offroad đơn giản, J7 AWD Individual mang lại cảm giác hiện đại hơn nhờ nhiều tính năng hỗ trợ lái và màn hình lớn trong nội thất.”

Jaecoo J7 AWD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, cho công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm. Xe đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khoảng sáng gầm 186 mm. Các thông số địa hình gồm góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600 mm.

Khách Việt nói gì về Jaecoo J7 bản mới sắp ra mắt?- Ảnh 3.

Phiên bản này được bổ sung 7 chế độ lái khác nhau, bao gồm Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad. Xe còn được trang bị camera 540 độ giả lập gầm, hiển thị kính lái HUD, hệ thống giám sát người lái DMS, đi kèm hệ thống ADAS với 20 tính năng hỗ trợ. Về an toàn, Jaecoo cho biết J7 AWD Individual có 7 túi khí cùng khung thép cường lực chiếm khoảng 80% cấu trúc thân xe. 

Khoang lái được bố trí màn hình trung tâm 14,8 inch, dàn âm thanh 8 loa SONy, cần số điện tử, sạc không dây và một số chi tiết thiết kế lạ mắt như tay nắm cửa kiểu chiến hạm. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp chip xử lý Snapdragon 8155 nhằm tối ưu hệ thống điều khiển giải trí và hệ thống AWD.

Khách Việt nói gì về Jaecoo J7 bản mới sắp ra mắt?- Ảnh 4.

Hiện tại, Jaecoo chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm giới thiệu J7 AWD Individual tại thị trường Việt Nam. Thông tin cụ thể dự kiến sẽ được chia sẻ trong thời gian tới.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Jaecoo J7 AWD

