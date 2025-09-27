Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

27-09-2025 - 10:22 AM | Thị trường

Mẫu CUV Mazda CX-6e chính thức ra mắt tại Trung Quốc với tên gọi EZ-60 sau một thời gian dài để lộ nhiều thông tin.

Mazda CX-6e vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với tên gọi EZ-60 vào hôm qua (26/9). Xe có 6 phiên bản đi kèm giá bán 119.900 - 160.900 nhân dân tệ (tương đương 445 - 595 triệu đồng).

Đây là mẫu xe điện hoàn toàn mới được phát triển tại Trung Quốc dựa trên nền tảng EPA với 2 tùy chọn động cơ gồm BEV (thuần điện) và EREV (xe điện kèm máy xăng). Mazda CX-6e dài 4.850mm, rộng 1.935mm, cao 1.620mm và trục cơ sở dài 2.902mm. Như vậy, CX-6e có kích thước nằm giữa CX-5 và CX-8 đang bán tại Việt Nam.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 1.

Mazda CX-6e tại triển lãm Thượng Hải. Ảnh: Paultan

Đầu xe ấn tượng với chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt kín và logo Mazda phát sáng, đèn chiếu sáng trước tách biệt và đèn định vị thanh mảnh. Điểm nhấn đáng chú ý là gương chiếu hậu điện tử được giữ lại từ bản concept. Tay nắm cửa dạng ẩn tăng tính khí động học mâm xe 19-21 inch tùy phiên bản.

Nội thất ấn tượng với điểm nhấn là màn hình có kích thước tới 26,45 inch, độ phân giải lên đến 5K hiển thị mọi thông tin cần tiết. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR 50 inch là tiêu chuẩn, và có thể nâng cấp lên màn hình HUD 3D kích thước tới 100 inch.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 2.

Nội thất Mazda CX-6e. Ảnh: Paultan

Ghế ngồi thiết kế ôm người, chỉnh điện có đệm đỡ chân, tích hợp sưởi ấm, làm mát và massage. Vô-lăng D-Cut phát đáy 2 chấu, tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Các trang bị khác có thể kể đến như sạc không dây, 23 loa thương hiệu Dolby Atmos.

Về vận hành, bản thuần điện có công suất 255 mã lực, pin dung lượng 77,94kWh, tầm vận hành 600km/sạc. Ngoài ra, xe còn có thêm phiên bản EREV, gồm động cơ điện và có thêm một động cơ 1.5L đóng vai trò máy phát điện, có thể đi 200km không cần xăng.

Về công nghệ, Mazda CX-6e được trang bị nhiều radar và camera của hệ thống ADAS cấp 2. Các chức năng bao gồm điều khiển hành trình thích ứng, giữ làn đường, hỗ trợ lái xe theo hướng dẫn của hệ thống định vị trong môi trường đô thị và cao tốc, đỗ xe tự động. Các tính năng kết nối bao gồm dịch vụ dữ liệu cơ bản miễn phí trọn đời, dữ liệu giải trí miễn phí trong hai năm, và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông minh.

Một số hình ảnh Mazda CX-6e với tên gọi EZ-60 tại Trung Quốc:

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 3.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 4.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 5.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 6.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 7.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 8.

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc- Ảnh 9.

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
mazda cx-6e, Mazda

