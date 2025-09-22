Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình ra mắt SUV điện đạt kỷ lục Guinness: Giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng, một lần sạc đi 550 km

22-09-2025 - 14:15 PM | Thị trường

Xe có giá khởi điểm từ 17.300 USD với 2 tùy chọn pin, cao nhất 550km cho một lần sạc.

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình ra mắt SUV điện đạt kỷ lục Guinness: Giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng, một lần sạc đi 550 km- Ảnh 1.

Chery vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV điện iCar Super V23 tại thị trường Trung Quốc, với 5 phiên bản có giá từ 122.800 đến 174.800 nhân dân tệ (tương đương 17.300 – 24.600 USD), quy đổi từ 456 - 649 triệu đồng . Đây là phiên bản hiệu năng cao thuộc dòng iCar V23, được nâng cấp về động cơ, khả năng vận hành và thiết kế nhận diện.

Điểm đáng chú ý, iCar Super V23 đang nắm giữ Kỷ lục Guinness thế giới khi trở thành mẫu xe điện sản xuất hàng loạt leo lên cồn cát cao trên 400 mét nhanh nhất, chỉ mất 2 phút 38,34 giây.

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình ra mắt SUV điện đạt kỷ lục Guinness: Giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng, một lần sạc đi 550 km- Ảnh 2.

Về thiết kế, xe vẫn giữ kiểu dáng hình hộp vuông cổ điển của iCar V23 nhưng bổ sung logo chữ “S” màu đỏ trên nhiều vị trí, đi cùng vành hợp kim 21 inch năm chấu, tay nắm cửa bán ẩn. Xe có kích thước 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, trọng lượng không tải từ 1.735 – 1.960 kg. Người dùng có thể lựa chọn 9 màu sơn ngoại thất khác nhau.

iCar Super V23 được phát triển với hai phiên bản hệ truyền động. Ở cấu hình dẫn động cầu sau (RWD), xe sử dụng động cơ điện 185 kW/300 Nm kết hợp pin LFP dung lượng 59,93 kWh hoặc 80,16 kWh từ CATL, cho phạm vi hoạt động lần lượt 401 km và 550 km (theo chuẩn CLTC). Phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) bổ sung thêm động cơ trước 150 kW/190 Nm, nâng tổng công suất lên 335 kW (449 mã lực) và mô-men xoắn 490 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, pin 80,16 kWh cho tầm hoạt động 501 km.

Khả năng địa hình của xe cũng được chú trọng với góc tiếp cận 42°/43°, góc thoát 40°/41° và khả năng lội nước tối đa 600 mm. Tốc độ tối đa đạt 170 km/h.

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình ra mắt SUV điện đạt kỷ lục Guinness: Giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng, một lần sạc đi 550 km- Ảnh 3.

Khoang nội thất được trang bị bảng đồng hồ LCD 8,88 inch cùng màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink. Một số chi tiết đặc trưng của bản Super như vòng tròn màu đỏ, logo chữ “S” đỏ và nút Boost trên vô-lăng cũng xuất hiện, tạo điểm nhấn khác biệt.

Về công nghệ hỗ trợ lái, iCar Super V23 tích hợp hệ thống Falcon 500 với 22 cảm biến gồm 12 radar siêu âm, 5 radar sóng milimet và 5 camera, mang lại hơn 23 tính năng hỗ trợ người lái.

Với những nâng cấp về hiệu năng và công nghệ, iCar Super V23 được kỳ vọng sẽ giúp Chery tăng cường sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hạng nhỏ tại Trung Quốc, đồng thời tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Theo CNC﻿

