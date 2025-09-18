Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông trùm xe tải hợp tác xây nhà máy tại Việt Nam hé lộ mẫu SUV điện cỡ nhỏ: Một lần sạc đi hơn 500 km, giá khởi điểm từ 400 triệu đồng

18-09-2025 - 20:15 PM | Thị trường

Xe có 2 tùy chọn pin với phạm vi hoạt động lần lượt là 405 km và 506 km cho mỗi lần sạc.

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Changan Nevo Q05 vừa hé lộ thiết kế nội thất tại thị trường Trung Quốc trước khi chính thức mở bán vào tháng 11 tới. Đây là đối thủ trực tiếp của BYD Atto 3 (Yuan Plus) với mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 110.000 nhân dân tệ (15.450 USD), quy đổi sẽ có mức giá khoảng 407 triệu đồng.

Nevo Q05 áp dụng phong cách thiết kế tối giản tương tự mẫu Q07 ra mắt trước đó. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ LCD mỏng phía sau vô-lăng chữ D, gần như loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý. Các chức năng vận hành chính được tích hợp trên màn hình hoặc điều khiển bằng giọng nói.

Khu vực trung tâm của xe có hai đế sạc không dây, cụm nút bấm nhỏ gọn, cặp giá để cốc và ngăn chứa đồ rộng rãi. Đáng chú ý, ghế hành khách phía trước có chế độ không trọng lực giúp giảm áp lực lên cột sống, đi kèm bệ để chân chỉnh điện.

Hàng ghế sau được bố trí tựa đầu thứ ba, cửa gió điều hòa riêng và cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, một điểm hạn chế là khối ADAS đặt sau kính chắn gió có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Ông trùm xe tải hợp tác xây nhà máy tại Việt Nam hé lộ mẫu SUV điện cỡ nhỏ: Một lần sạc đi hơn 500 km, giá khởi điểm từ 400 triệu đồng- Ảnh 2.

Thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, Nevo Q05 phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Digital Wing 2.0. Xe sở hữu đèn pha hai tầng, hốc gió chủ động cỡ lớn, tay nắm cửa dạng ẩn, cụm đèn hậu nối liền và cảm biến LiDAR gắn trên nóc.

Thông số kích thước của xe lần lượt là 4.435 x 1.855 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm – ngắn hơn 20 mm, hẹp hơn 20 mm và thấp hơn 15 mm so với BYD Atto 3.

Changan Nevo Q05 sử dụng động cơ điện đơn TZ180XS002 cho công suất tối đa 120 kW (161 mã lực). Xe được cung cấp năng lượng bởi gói pin do liên doanh Changan – CATL sản xuất, với hai tùy chọn:

Pin 40,3 kWh: phạm vi hoạt động 405 km (CLTC).

Pin 51,9 kWh: phạm vi hoạt động 506 km (CLTC).

Thế hệ đầu tiên của Q05, ra mắt năm 2023 là biến thể PHEV của CS55 Plus với động cơ xăng 1,5 lít kết hợp mô-tơ điện. Mẫu xe này có giá 96.900 – 112.900 nhân dân tệ nhưng chưa tạo được đột phá, với doanh số chỉ 15.247 chiếc trong nước (theo China EV DataTracker).

Việc chuyển sang SUV chạy điện hoàn toàn cho thấy Changan đang nỗ lực tái định vị sản phẩm, đồng thời cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong phân khúc SUV điện phổ thông – nơi BYD Atto 3 đang dẫn đầu doanh số.

Tại Việt Nam, Changan được biết đến thông qua thương vụ xây nhà máy công bố vào đầu năm 2025. Cụ thể, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile đã chính thức công bố kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam. Nhà máy Kim Long Trường An Việt Nam sẽ được xây dựng trên diện tích 30ha, công suất thiết kế 50 nghìn xe/năm, toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu của Changan. Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2025 và bước đầu đạt tỷ lệ nội địa hóa 40% và hướng đến trên 80% vào Quý II/2026.

