Ảnh minh họa

Công ty tư vấn năng lượng Enkorr (Ukraine) cho biết, từ ngày 1/10 tới, Ukraine sẽ áp dụng biện pháp hạn chế đối với việc nhập khẩu nhiên liệu diesel có nguồn gốc từ Ấn Độ – quốc gia đang mua phần lớn dầu thô từ Nga.

Theo quy định mới, tất cả các lô hàng dầu diesel nhập từ Ấn Độ sẽ phải trải qua kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm xác định có thành phần nào liên quan đến dầu Nga hay không. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine lo ngại nhiên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ có thể gián tiếp chứa nguồn cung từ Nga.

Dữ liệu từ Enkorr cho thấy, trong tháng 8, Ukraine đã nhập khẩu 119.000 tấn dầu diesel từ Ấn Độ, chiếm khoảng 18% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này.

Kể từ năm 2022 đổ về trước, Ukraine chủ yếu nhập khẩu nhiên liệu diesel từ Belarus và Nga để đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên sau khi xung đột xảy ra, nguồn cung chuyển hướng chủ yếu sang các quốc gia châu Âu ở phía Tây. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng nhập khẩu dầu diesel của Ukraine đạt 2,74 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Reuters.

Về phía Ấn Độ, phần lớn dầu thô của quốc gia này nhập khẩu để phục vụ nhu cầu trong nước, nhưng các nhà máy lọc dầu nước này cũng xuất khẩu nhiều sản phẩm tinh chế. Phân tích được NPR công bố ngày 7/9 chỉ ra rằng Mỹ là một trong những khách hàng lớn nhất mua mặt hàng này.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), tổ chức tư vấn chính sách của Phần Lan, Mỹ đã mua các sản phẩm dầu ước tính trị giá 1,4 tỷ USD từ Ấn Độ trong khoảng thời gian tháng 1-7.

Theo dữ liệu của CREA, hơn 90% sản phẩm dầu của Ấn Độ mà Mỹ nhập khẩu tới từ nhà máy lọc dầu Reliance Industries của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Nhà máy này là nơi tiếp nhận gần một nửa lượng dầu thô Ấn Độ nhập từ Nga.

Đối với dầu Nga, trong một diễn biến mới nhất, Nhật Bản vừa quyết định hạ giá trần đối với dầu thô của Nga từ mức 60 USD xuống còn 47,60 USD/thùng và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/9. Động thái này được chính phủ Tokyo công bố nhằm tăng cường sức ép lên Moscow sau khi xảy ra xung đột vào đầu năm 2022.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, ngoài việc hạ giá trần dầu, Nhật Bản sẽ mở rộng lệnh đóng băng tài sản và bổ sung các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số thực thể của Nga cũng như các quốc gia khác. Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để hướng tới chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Quyết định trên diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7 cũng hạ mức giá trần nhập khẩu dầu thô Nga xuống 47,60 USD/thùng, trong gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Moscow.

Theo Reuters﻿