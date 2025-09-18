Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8 đã thu về hơn 3,8 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3% so với tháng trước đó. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2025, mặt hàng này đã thu về 26,4 tỷ USD, tăng 8,5% và là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 4 trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Xét về thị trường, Mỹ đang là khách hàng lớn nhất của dệt may Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 12 tỷ USD, tăng mạnh 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là Nhật Bản với trị giá gần 3 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Hàn Quốc là nhà nhập khẩu lớn thứ 3 với hơn 1,95 tỷ USD, giảm 5% so với 8T/2025.

Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam về đích với khoảng 44 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 11% so với năm 2023. Với kết quả này, năm 2024 Việt Nam vượt lên đứng vị trí thứ 2 trong số các nước xuất khẩu nhiều hàng dệt may nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân giúp dệt may Việt Nam đạt kết quả trên là doanh nghiệp đã đón được luồng đơn hàng dịch chuyển từ Bangladesh.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), hiện hàng dệt may của Việt Nam đã mở rông thị trường sang 132 quốc gia và vùng lãnh thổ (năm 2024 là 104 quốc gia và vũng lãnh thổ) thậm chí Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm may mặc chất lượng cao sang Trung Quốc. Bên cạnh thị trường xuất khẩu chủ lực, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang tích cực chủ động mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn, tiềm năng khác.

Có thể thấy, việc xuất khẩu sang 132 quốc gia, vùng lãnh thổ đã chứng tỏ vị thế của ngành dệt may nước ta trên bản đồ thế giới. Đáng chú ý, hiện tại, các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm. Những dữ liệu nói trên cho thấy, nhiều động lực, cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu dệt may bứt phá từ nay đến cuối năm.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 dao động quanh mức 47 - 48 tỷ USD, với mục tiêu tăng trưởng 6-9% so với năm 2024. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA), sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và phục hồi kinh tế tại các thị trường lớn.

Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức về sự cạnh tranh, chi phí nguyên liệu nhập khẩu và yêu cầu ngày càng tăng về phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng ngành dệt may cần tiếp tục tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia và hoạt động tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế lớn chuyên ngành dệt may. Kết nối các doanh nghiệp với nhiều tổ chức và hiệp hội dệt may quốc tế, tranh thủ chuyên gia, kinh nghiệm, kinh phí để mở các lớp đào tạo, cập nhật công nghệ, kỹ năng nghề, phát triển bền vững.

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas, thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày, từ nay đến năm 2030, ngành sẽ chuyển dần từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững. Từ 2031-2035, ngành dệt may sẽ phát triển bền vững một cách hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.