Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright hồi đầu tháng này cho biết Liên minh Châu Âu có thể loại bỏ hoàn toàn việc mua khí đốt tự nhiên của Nga trong vòng một năm. Ông nói, EU có thể chuyển từ khí đốt Nga sang LNG của Hoa Kỳ chỉ trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, có một vấn đề khá lớn để điều này trở thành hiện thực: giá cả.

Năm 2024, EU gây chú ý vì một điều mà giới lãnh đạo của họ không muốn thấy trên báo chí: lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga nhập khẩu vào khối này đạt mức cao nhất mọi thời đại- bất chấp các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga và các nhà sản xuất LNG, và bất chấp việc nhiều lần tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sau lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô.

Lý do khá đơn giản. Như một nhà phân tích của Rystad Energy đã nói với tờ Financial Times vào cuối năm ngoái, LNG của Nga có giá "thấp hơn đáng kể" so với khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo EU rất muốn cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hồi đầu năm, họ thậm chí đã thảo luận về việc hủy bỏ các hợp đồng dài hạn mà không phải trả tiền phạt.

Tuy nhiên, không nỗ lực nào đủ lớn. Trong nửa đầu năm nay, lượng nhập khẩu thực tế đã tăng thêm về mặt giá trị. Tổng giá trị LNG nhập khẩu từ Nga từ tháng 1 đến tháng 6 đạt 4,4 tỷ euro, tương đương khoảng 5,16 tỷ đô la. Con số này tăng so với mức 3,47 tỷ euro trong nửa đầu năm 2024, tương đương khoảng 4,1 tỷ đô la.

Không có gì ngạc nhiên khi Bộ trưởng Chris Wright muốn số tiền đó được chuyển đến các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ. Xét cho cùng, chính quyền ông Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng họ có một chương trình nghị sự về việc Mỹ trở thành người thống trị thị trường năng lượng. Và chương trình này cũng đang phát huy hiệu quả.

Trong nửa đầu năm, tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu đã tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong tổng lượng nhập khẩu này, 55% đến từ Hoa Kỳ so với 14% từ Nga.

Liên minh Châu Âu hiện là thị trường khí đốt hóa lỏng lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một điều bất ngờ: EU cũng là nước mua khí đốt hóa lỏng lớn nhất của Nga. EU đã nhập khẩu khoảng hai phần ba lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ trong tám tháng đầu năm 2025. Trong nửa đầu năm, EU cũng nhập khẩu 51% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu của Nga - nhiều hơn cả Trung Quốc, khách hàng năng lượng hàng đầu mới của Nga.

Không chỉ vậy, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch có trụ sở tại Phần Lan, Liên minh Châu Âu cũng là khách hàng nước ngoài lớn nhất của khí đốt đường ống Nga - mặc dù lưu lượng khí đốt chỉ bằng một phần nhỏ so với trước năm 2022.

Mặc dù vậy, Ủy viên Năng lượng của Liên minh Châu Âu vẫn liên tục cam kết rằng khối này sẽ củng cố thời hạn từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào tháng 1/2028. Ủy viên Năng lượng cho biết EU phải cân bằng các biện pháp trừng phạt với sự ổn định giá cả và an ninh nguồn cung, đồng thời cảnh báo rằng việc cắt giảm đột ngột có thể gây ra sự gián đoạn thị trường nghiêm trọng.

Ông Chris Wright không hề phóng đại khi ông nói rằng EU có thể tăng nhanh khối lượng nhập khẩu LNG của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khối lượng LNG lớn hơn của Hoa Kỳ cũng đi kèm với một cái giá phải trả, vì vậy EU đang rất cần một giải pháp thay thế rẻ hơn, có lẽ để tránh việc phải chuyển từ sự phụ thuộc lớn này sang sự phụ thuộc lớn khác, thậm chí còn lớn hơn.

Kết quả là, EU vẫn đang mắc kẹt giữa tham vọng siết chặt doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga, mong muốn hợp tác với chính quyền ông Donald Trump và thúc đẩy mua năng lượng từ Hoa Kỳ, và nhu cầu có nguồn năng lượng tương đối phải chăng để ngăn chặn sự suy giảm công nghiệp của mình.