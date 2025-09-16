Mua liền 240 chiếc ô tô cũ sắp ngừng sản xuất, doanh nhân biến thành ‘mỏ vàng’ 1.800 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Quyết định khai tử mẫu xe Defender cổ điển của Land Rover không chỉ mở đường cho sự ra đời của Ineos Grenadier, mà còn tạo nên một cơ hội đầu tư hiếm có cho Charles R. Fawcett – nhà sáng lập và chủ sở hữu Twisted Automotive.

Ngay khi Land Rover công bố ngừng sản xuất Defender, Fawcett đã đưa ra một quyết định táo bạo: đặt mua 240 chiếc Defender mới xuất xưởng, bất chấp rủi ro về tài chính.

Do không đủ vốn để thanh toán ngay, ông đạt được thỏa thuận đặc biệt với Land Rover – chỉ trả tiền khi nhận xe – kèm mức chiết khấu 14,8%. Nhờ đó, giá mua trung bình chỉ khoảng 22.600 bảng Anh (tương đương 30.600 USD) cho mỗi chiếc, tổng chi phí lên tới 5,42 triệu bảng Anh (khoảng 7,3 triệu USD).

Twisted không chỉ đơn thuần giữ lại xe để bán kiếm lời. Fawcett lựa chọn con đường khó khăn hơn: đại tu và tùy chỉnh từng chiếc Defender, biến chúng thành những phiên bản sang trọng, độc bản phục vụ giới sưu tầm.

Mỗi bản dựng yêu cầu khoảng 1.500 giờ lao động, với linh kiện và quy trình được phát triển trong hơn 25 năm. Ban đầu, giá bán các mẫu Defender tùy chỉnh dao động 70.000–90.000 bảng Anh (95.000–122.000 USD). Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, giá trị mỗi xe đã tăng mạnh, thường nằm trong khoảng 180.000–320.000 bảng Anh (244.000–433.000 USD).

“Chúng tôi tạo ra một sản phẩm không ai thực sự cần, nhưng nhu cầu lại vô cùng lớn. Chất lượng thủ công và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết giúp mỗi chiếc Defender xứng đáng với mức giá cao cấp”, Fawcett chia sẻ với LADbible.

Khoản “đặt cược” tưởng chừng liều lĩnh đã trở thành bước ngoặt lớn. Trong 9 năm kể từ khi Defender cổ điển ngừng sản xuất, doanh thu Twisted Automotive đã vượt mốc 50 triệu bảng Anh (tương đương gần 1.800 tỷ đồng).

Hiện công ty chỉ còn khoảng 21–22 chiếc Defender cuối cùng trong kho. Theo Fawcett, khi số xe này được bán hết, sẽ không còn bất kỳ phiên bản thay thế nào khác.

Điều này đồng nghĩa, nếu muốn sở hữu một trong những chiếc Defender cuối cùng từng rời dây chuyền sản xuất và được nâng cấp toàn diện, khách hàng cần đưa ra quyết định sớm.