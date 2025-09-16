Chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, ô tô nhập khẩu từ quốc gia này có gì mà hấp dẫn vậy, giá như thế nào?

Xe nhập khẩu từ Indonesia chiếm lĩnh thị trường

Người Việt vẫn chuộng xe nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước, xu hướng này tiếp tục duy trì trong những tháng gần đây. Tuy vậy, sức mua có dấu hiệu chững lại trong hai tháng vừa qua, buộc các doanh nghiệp nhập khẩu phải “hãm phanh” để tránh rơi vào tình trạng cung vượt cầu và áp lực tồn kho khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2025 Việt Nam nhập khẩu 14.913 ô tô, giảm 19% so với tháng 7/2025 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng giá trị nhập khẩu đạt 363 triệu USD, giảm 16% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Đây là tháng đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt dưới 17.000 xe. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8 vừa qua chỉ nhiều hơn tháng 1.2025 (đạt 7.226 xe).

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt 136.490 chiếc, giá trị ước 3,021 tỷ USD - tăng 28,1% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam đa dạng về mẫu mã và thương hiệu. Ảnh minh họa.

Trong tháng 8/2025, Indonesia tiếp tục dẫn đầu nguồn cung ô tô cho Việt Nam với 6.673 xe, kim ngạch gần 91,5 triệu USD. Thái Lan xếp thứ hai về số lượng với 5.346 xe, nhưng giá trị nhập khẩu cao hơn, đạt hơn 113,4 triệu USD. Ở vị trí thứ ba là Trung Quốc với 3.206 xe, tương ứng hơn 106,4 triệu USD.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu 51.955 xe từ Indonesia với tổng kim ngạch khoảng 736,4 triệu USD. Như vậy, trung bình, mỗi chiếc xe nhập khẩu từ thị trường này rơi vào khoảng 368 triệu đồng, thấp nhát trong số những thị trường nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Nguồn cung từ Thái Lan trong 8 tháng cũng đạt 47.344 xe, nhưng có giá trị cao hơn, gần 935 triệu USD. Số lượng xe nhập từ Trung Quốc trong 8 tháng qua chỉ ở mức 30.506 chiếc, thấp hơn nhiều so với Indonesia và Thái Lan, song tổng kim ngạch lại dẫn đầu, đạt gần 993,7 triệu USD.

Ngoài ba thị trường chủ lực này, Việt Nam còn nhập khẩu ô tô từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Anh…, góp phần đa dạng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Vì đâu xe nhập khẩu từ Indonesia lại áp đảo các thị trường khác?

Phần lớn các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thuộc phân khúc cỡ A, cỡ B và MPV cỡ nhỏ . Tiêu biểu có thể kể đến: Toyota Wigo, Toyota Rize, Toyota Yaris Cross; Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce; Honda BR-V; Suzuki XL7…

Một mẫu xe được nhập khẩu về Việt Nam.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xe nhập khẩu từ Indonesia lại áp đảo các thị trường khác. Đầu tiên phải kể đến mức ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Việt Nam và Indonesia cùng nằm trong ASEAN, nên xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (có C/O form D hợp lệ) được miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định ATIGA. Nhờ đó, giá xe Indonesia cạnh tranh hơn hẳn so với các thị trường ngoài khu vực (Nhật, Hàn, Mỹ, châu Âu…).

Thứ 2 là cơ cấu sản phẩm từ thị trường này phù hợp thị hiếu của khách hàng trong nước. Indonesia mạnh về sản xuất xe cỡ nhỏ, MPV, xe gia đình – đúng phân khúc khách hàng Việt Nam ưa chuộng vì giá vừa túi tiền, dễ chạy trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu.

Tiếp theo, Indonesia là một trong những cứ điểm sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á, được các hãng xe toàn cầu chọn làm trung tâm sản xuất để xuất khẩu. Indonesia là quốc gia có nền công nghiệp sản xuất ôtô đứng thứ hai Đông Nam Á với gần 1,2 triệu xe trong năm 2024.

Nước này được dự báo sớm vượt qua Thái Lan để trở thành công xưởng mới của khu vực, nhờ hàng loạt động thái đầu tư, mở nhà máy của các hãng sản xuất ôtô trên thế giới. Sản lượng lớn, chi phí nhân công rẻ giúp xe có lợi thế giá bán khi xuất sang Việt Nam.

Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng Việt có xu hướng chuộng xe nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước , cho rằng chất lượng đồng đều, ít “pha trộn”. Các mẫu xe từ Indo được truyền thông quảng bá mạnh, có nhiều phiên bản phù hợp đa dạng nhu cầu (gia đình, kinh doanh dịch vụ…).

Cùng với đó, ngành lắp ráp ô tô tại Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu, sản lượng thấp nên khó cạnh tranh về giá. Vì vậy, xe nhập nguyên chiếc từ Indonesia có giá sát cạnh tranh, thường “áp đảo” thị phần.